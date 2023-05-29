Появилось видео с пожара в омской многоэтажке, где погибла молодая женщина

Самостоятельно из дома по лестничным маршам эвакуировались 11 человек, в том числе три ребенка. При этом в огне погибла 39-летняя женщина. Ее тело спасатели обнаружили при тушении пожара в трехкомнатной квартире, откуда шел дым. В жилище закоптились все стены, повредилась внутренняя отделка, мебель и домашние вещи на общей площади 20 кв м. Чтобы попасть в квартиру, сотрудникам МЧС пришлось использовать бензорез.