Появилось видео с пожара в омской многоэтажке, где погибла молодая женщина

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Вчера утром, 28 мая, в доме по улице Дмитриева произошел серьезный пожар. Когда спасатели приехали на место, из окна квартиры на шестом этаже валил дым, а в подъезде было сильное задымление.
Самостоятельно из дома по лестничным маршам эвакуировались 11 человек, в том числе три ребенка. При этом в огне погибла 39-летняя женщина. Ее тело спасатели обнаружили при тушении пожара в трехкомнатной квартире, откуда шел дым. В жилище закоптились все стены, повредилась внутренняя отделка, мебель и домашние вещи на общей площади 20 кв м. Чтобы попасть в квартиру, сотрудникам МЧС пришлось использовать бензорез.
По предварительной информации, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета у дивана в жилище. По оценке специалистов, смерть омички наступила от отравления угарным газом. Точную причину гибели и все обстоятельства произошедшего еще предстоит узнать. Сотрудники СУ СК РФ по Омской области также запустили доследственную проверку.