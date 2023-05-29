Ползучие демоны. Больше полутора тысяч омичей пострадали от укусов клещей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора представили данные о частоте нападений клещей. Так, по информации на 29 мая, к медикам после укусов обратились 1616 человек. В числе пострадавших также есть 535 детей.
Любопытный факт: клещи могут чувствовать свою жертву на огромном расстоянии. Переносчики опасных инфекций способны ощущать тепло, дыхание и запах тела. Они слышат вибрации от веток и травы, лай собак, различают темные фигуры на фоне светлого неба и отчетливые тени.
Специалисты провели исследования 98,2% клещей, снятых с укушенных. Боррелиями оказались заражены 5,1% насекомых, вирусом клещевого энцефалита — 0,9%, моноцитарного эрлихиоза человека — 1,1% клещей. Переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека были заражены 1,1% вредителей.
«Проводятся исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила — 0,1%», — добавили в управлении.
При этом против клещевого энцефалита с начала года привились больше 50 тыс жителей региона. Известно, что в прошлом году от укусов клещей в общей сложности пострадали 6145 человек, в том числе 2034 несовершеннолетних.