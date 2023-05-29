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Ползучие демоны. Больше полутора тысяч омичей пострадали от укусов клещей

29 мая 2023, 07:14
Фото: Город55
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Больше полутора тысяч жителей Омской области пострадали от укусов клещей

Специалисты отмечают, что показатели этого года по числу укушенных не превышают среднемноголетних значений.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора представили данные о частоте нападений клещей. Так, по информации на 29 мая, к медикам после укусов обратились 1616 человек. В числе пострадавших также есть 535 детей.

Любопытный факт: клещи могут чувствовать свою жертву на огромном расстоянии. Переносчики опасных инфекций способны ощущать тепло, дыхание и запах тела. Они слышат вибрации от веток и травы, лай собак, различают темные фигуры на фоне светлого неба и отчетливые тени.

Специалисты провели исследования 98,2% клещей, снятых с укушенных. Боррелиями оказались заражены 5,1% насекомых, вирусом клещевого энцефалита — 0,9%, моноцитарного эрлихиоза человека — 1,1% клещей. Переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека были заражены 1,1% вредителей.

«Проводятся исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила — 0,1%», — добавили в управлении.

При этом против клещевого энцефалита с начала года привились больше 50 тыс жителей региона. Известно, что в прошлом году от укусов клещей в общей сложности пострадали 6145 человек, в том числе 2034 несовершеннолетних.

В целом все в норме. От укусов клещей пострадали уже больше тысячи омичей
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Общество#Дети#Здоровье#Клещи#Клещевой энцефалит#Роспотребнадзор
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