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Остались без матери. В Омске дикие утята забежали в компьютерный клуб

29 мая 2023, 03:31
Фото: управление по охране животного мира Омской области

В Омске стайка диких утят пробралась в компьютерный клуб

Позже под своим крылом малышей пригрела мама-утка в парке «Птичья гавань».

На днях в Омске случилось чудесное спасение утят. Малыши из дикой природы каким-то образом попали в компьютерный клуб в Советском округе. Их обнаружил администратор заведения, расположенного недалеко от СибАДИ.

Известно, что пять птенцов пробрались в помещение без мамы. Как рассказали Городу55 в Управлении по охране животного мира Омской области, работники клуба при обнаружении маленьких гостей тут же позвонили в учреждение.

«Наш инспектор поучаствовал в судьбе малышей, которые остались без мамы-утки. В „Птичьей гавани“ мы выпустили малышей к приемной матери-утке, и все вместе они уплыли», — сообщила подробности истории пресс-секретарь бюджетного учреждения.

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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омск#Дикие животные#Утята#Утка#Спасение животных#Птичья гавань
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