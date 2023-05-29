Остались без матери. В Омске дикие утята забежали в компьютерный клуб

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
На днях в Омске случилось чудесное спасение утят. Малыши из дикой природы каким-то образом попали в компьютерный клуб в Советском округе. Их обнаружил администратор заведения, расположенного недалеко от СибАДИ.
Известно, что пять птенцов пробрались в помещение без мамы. Как рассказали Городу55 в Управлении по охране животного мира Омской области, работники клуба при обнаружении маленьких гостей тут же позвонили в учреждение.
«Наш инспектор поучаствовал в судьбе малышей, которые остались без мамы-утки. В „Птичьей гавани“ мы выпустили малышей к приемной матери-утке, и все вместе они уплыли», — сообщила подробности истории пресс-секретарь бюджетного учреждения.
Ранее Город55 писал о спасении кота, который несколько дней провел на вершине ели. Неравнодушная к судьбе животного жительница Тары нашла смельчака, который забрался на высоту и спустил усатого на землю.