Остается еще 43 тысячи. Благосостояние омских семей оказалось выше новосибирских

У среднестатистической семьи в Омской области остается 28,1 тыс рублей, если пара имеет двух детей. С одним ребенком у семейства после минимальных трат должно остаться 43,4 тыс рублей. При этом у соседей, в Новосибирской области, показатели оказались немного ниже. Так, в месяц новосибирская семья с двумя детьми оставляет нетронутыми 28 тыс рублей, с одним ребенком — 43,4 тыс рублей.