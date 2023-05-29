Остается еще 43 тысячи. Благосостояние омских семей оказалось выше новосибирских

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Аналитики Росстата оценили благосостояние семей в российских регионах. По итогам 2022 года, Омская область в составленном рейтинге заняла 38 место, обогнав по цифрам на одну позицию Новосибирскую область. В общей сложности в список вошли 85 регионов, пишет РИА Новости.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Согласно подсчетам, здесь у семей с двумя детьми после минимальных расходов остается 118,3 тыс рублей в месяц, с одним — 135,2 тыс рублей. В тройку первых вошли также Москва (89,6 тыс и 102,9 тыс рублей) и Сахалинская область (78,6 тыс и 95,9 тыс рублей).
У среднестатистической семьи в Омской области остается 28,1 тыс рублей, если пара имеет двух детей. С одним ребенком у семейства после минимальных трат должно остаться 43,4 тыс рублей. При этом у соседей, в Новосибирской области, показатели оказались немного ниже. Так, в месяц новосибирская семья с двумя детьми оставляет нетронутыми 28 тыс рублей, с одним ребенком — 43,4 тыс рублей.
«Для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты (без НДФЛ), из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты РФ с разным уровнем цен», — уточнили аналитики.
При этом, конечно, минимальные расходы семей определенно выше прожиточного минимума. По словам составляющих рейтинг, официальная статистика не может отразить все особенности финансового положения той или иной семьи, однако ниже прожиточного минимума траты очевидно быть не могут.
Среди сибирских регионов показатели благосостояния семей оказались выше в Красноярском крае (десятое место в рейтинге). Семьи с двумя детьми оставляют 54,3 тыс рублей, а с одним ребенком сумма непотраченных средств семейства составляет 70,7 тыс рублей.
Последними в списке значатся Чеченская республика, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Семьи в последних двух регионах тратят все подчистую и даже уходят в минус, если пара воспитывает двух детей. Остаток составляет -203 рубля (Ингушетия) и -7 тыс рублей (Кабардино-Балкария).