Омский район стал лидером области по темпу роста собственных доходов

При этом около 78% расходов Омского района приходится на образование, культуру, спорт и социальную политику, в том числе зарплаты бюджетников. На жилищно-коммунальный комплекс был направлен почти 241 млн рублей, в том числе 172,7 млн из областного бюджета, еще около 5 млн рублей пошло на финансовую поддержку МСП и приоритетных подотраслей сельского хозяйства, порядка 2,9 млн рублей — на содержание дорог.