Омский район стал лидером области по темпу роста собственных доходов

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В администрации пригородного муниципалитета прошли публичные слушания по проекту решения Совета Омского муниципального района «Об исполнении бюджета Омского муниципального района Омской области за 2022 год».
«Впервые за 10 лет в районный бюджет удалось привлечь рекордную сумму налоговых и неналоговых доходов — 879 млн 600 тысяч рублей. По темпу роста собственных доходов, который составил 129,8% по итогам исполнения за 2022 год, Омский район занял лидирующую позицию среди муниципалитетов Омской области», — сообщил на своей странице глава района Геннадий Долматов.
К слову, по этому показателю Омский район обогнал даже город — на 16,6%.
По информации председателя комитета финансов и контроля администрации Омского района Ольги Сидоренко, увеличение поступлений связано не только с ростом отчислений от основных налогоплательщиков, но и с увеличением числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — их стало на 105 больше. Кроме того, выросли доходы от продажи и аренды муниципального имущества.
В сумме доходы местного бюджета в 2022 году составили 2 млрд 708 млн 689 тысяч рублей, расходная часть исполнена в объеме 2 млрд 692 млн 375 тысяч рублей. Таким образом, профицит бюджета — 16 млн 314 тысяч рублей.
При этом около 78% расходов Омского района приходится на образование, культуру, спорт и социальную политику, в том числе зарплаты бюджетников. На жилищно-коммунальный комплекс был направлен почти 241 млн рублей, в том числе 172,7 млн из областного бюджета, еще около 5 млн рублей пошло на финансовую поддержку МСП и приоритетных подотраслей сельского хозяйства, порядка 2,9 млн рублей — на содержание дорог.
На 2023 год параметры бюджета заложены с дефицитом в более чем 27 млн рублей: доходы планируются в сумме 2 млрд 645 млн 886 тысяч рублей, расходы — в сумме 2 млрд 673 млн 51 тысячу рублей.