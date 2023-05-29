Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Изображение материала

Омский район стал лидером области по темпу роста собственных доходов

29 мая 2023, 13:35
Фото: пресс-служба Омского района
Об этом стало известно во время публичных слушаний об исполнении бюджета за прошлый год.

В администрации пригородного муниципалитета прошли публичные слушания по проекту решения Совета Омского муниципального района «Об исполнении бюджета Омского муниципального района Омской области за 2022 год».

«Впервые за 10 лет в районный бюджет удалось привлечь рекордную сумму налоговых и неналоговых доходов — 879 млн 600 тысяч рублей. По темпу роста собственных доходов, который составил 129,8% по итогам исполнения за 2022 год, Омский район занял лидирующую позицию среди муниципалитетов Омской области», — сообщил на своей странице глава района Геннадий Долматов.

К слову, по этому показателю Омский район обогнал даже город — на 16,6%.

По информации председателя комитета финансов и контроля администрации Омского района Ольги Сидоренко, увеличение поступлений связано не только с ростом отчислений от основных налогоплательщиков, но и с увеличением числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — их стало на 105 больше. Кроме того, выросли доходы от продажи и аренды муниципального имущества.

В сумме доходы местного бюджета в 2022 году составили 2 млрд 708 млн 689 тысяч рублей, расходная часть исполнена в объеме 2 млрд 692 млн 375 тысяч рублей. Таким образом, профицит бюджета — 16 млн 314 тысяч рублей.

При этом около 78% расходов Омского района приходится на образование, культуру, спорт и социальную политику, в том числе зарплаты бюджетников. На жилищно-коммунальный комплекс был направлен почти 241 млн рублей, в том числе 172,7 млн из областного бюджета, еще около 5 млн рублей пошло на финансовую поддержку МСП и приоритетных подотраслей сельского хозяйства, порядка 2,9 млн рублей — на содержание дорог.

На 2023 год параметры бюджета заложены с дефицитом в более чем 27 млн рублей: доходы планируются в сумме 2 млрд 645 млн 886 тысяч рублей, расходы — в сумме 2 млрд 673 млн 51 тысячу рублей.


#Наталья Александрова#Общество#Экономика#Омская область#Омский район#Омск#Важное
Подпишитесь
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
Сегодня, 07:57
В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначили временного руководителя
Сегодня, 07:37
Даже не доставали из коробок. Омские школы решили не использовать новое оборудование
Сегодня, 07:01
В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей
Сегодня, 04:42
В Омской области до конца лета продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 13:12
Завод Сергея Морева уличили в налоговых махинациях
Сегодня, 09:49