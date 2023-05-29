Омский аэропорт закупит эвакуаторы для аварийных самолетов на 23 млн рублей

Омский аэропорт планирует закупить комплект эвакуационного оборудования для удаления аварийных воздушных судов с максимальной массой не менее 100 тонн. Кроме того, в комплект должны входить две эвакуационные перронные тележки для самолетов с неисправным шасси и два эвакуационных трейлера.