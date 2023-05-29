Омский аэропорт закупит эвакуаторы для аварийных самолетов на 23 млн рублей

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Омский аэропорт планирует закупить комплект эвакуационного оборудования для удаления аварийных воздушных судов с максимальной массой не менее 100 тонн. Кроме того, в комплект должны входить две эвакуационные перронные тележки для самолетов с неисправным шасси и два эвакуационных трейлера.
Заявку опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 26 мая. Начальная и максимальная цена контракта — 22,8 млн рублей. Заявки принимают до 5 июня, а 8 числа уже подведут итоги аукциона.
Напомним, недавно в аэропорт купили 480 пиротехнических ракет для отпугивания птиц. Сигнальные ракеты обошлись в 489 тысяч рублей.