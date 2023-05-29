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Омский аэропорт закупит эвакуаторы для аварийных самолетов на 23 млн рублей

29 мая 2023, 13:36
Фото: Город55
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Подрядчика определят же 8 июня.

Омский аэропорт планирует закупить комплект эвакуационного оборудования для удаления аварийных воздушных судов с максимальной массой не менее 100 тонн. Кроме того, в комплект должны входить две эвакуационные перронные тележки для самолетов с неисправным шасси и два эвакуационных трейлера.

Заявку опубликовали на сайте госзакупок в пятницу, 26 мая. Начальная и максимальная цена контракта — 22,8 млн рублей. Заявки принимают до 5 июня, а 8 числа уже подведут итоги аукциона.

Напомним, недавно в аэропорт купили 480 пиротехнических ракет для отпугивания птиц. Сигнальные ракеты обошлись в 489 тысяч рублей.

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#Ксения Карагодина#Омск#Закупки#Аэропорт#Омский аэропорт#Общество#Город#Деньги#Новости#Омская область
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