Омичке оформили выплаты на ребенка после вмешательства прокуратуры

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области увеличили финансирование мер поддержки омских семей с детьми. На эти цели из регионального бюджета выделили 5 млрд рублей. Это будет дополнительная социальная поддержка на уровне области, не учитывая федеральных выплат. При этом многие пособия, выделяемые внутри региона, назначаются без учета доходом семьи.