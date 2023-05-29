Омичке оформили выплаты на ребенка после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Омичка смогла получить пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка только после вмешательства прокуратуры, сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе ведомства.
Жительница Октябрьского округа в 2023 году обратилась в региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования для оформления пособия на ребенка. Но трижды получила отказ.
«Основанием отказов послужили сведения, полученные из ведомственной информационной системы, о наличии у заявительницы и ее супруга двух автотранспортных средств», — сообщили в прокуратуре.
Однако, по факту, один из автомобилей перестал принадлежать семье еще в 2005 году.
Прокуратура направила иск в суд для защиты прав женщины. Требования были удовлетворены. В настоящее время омичка получает положенную выплату.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области увеличили финансирование мер поддержки омских семей с детьми. На эти цели из регионального бюджета выделили 5 млрд рублей. Это будет дополнительная социальная поддержка на уровне области, не учитывая федеральных выплат. При этом многие пособия, выделяемые внутри региона, назначаются без учета доходом семьи.