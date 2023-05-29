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Омичке оформили выплаты на ребенка после вмешательства прокуратуры

29 мая 2023, 05:21
Фото: 1MI
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Женщине трижды отказывали в пособии из-за наличия в семье двух автомобилей.

Омичка смогла получить пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка только после вмешательства прокуратуры, сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе ведомства.

Жительница Октябрьского округа в 2023 году обратилась в региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования для оформления пособия на ребенка. Но трижды получила отказ.

«Основанием отказов послужили сведения, полученные из ведомственной информационной системы, о наличии у заявительницы и ее супруга двух автотранспортных средств», — сообщили в прокуратуре.

Однако, по факту, один из автомобилей перестал принадлежать семье еще в 2005 году.

Прокуратура направила иск в суд для защиты прав женщины. Требования были удовлетворены. В настоящее время омичка получает положенную выплату.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области увеличили финансирование мер поддержки омских семей с детьми. На эти цели из регионального бюджета выделили 5 млрд рублей. Это будет дополнительная социальная поддержка на уровне области, не учитывая федеральных выплат. При этом многие пособия, выделяемые внутри региона, назначаются без учета доходом семьи.

Омские семьи с детьми получат больше региональных выплат, чем в прошлом году
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Пособие#Выплаты#Социальные выплаты#Общество#Омск#Омская область#Дети
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