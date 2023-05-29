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Омич смог общаться со своей дочерью после вмешательства судебных приставов

29 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
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Мать девочки не давала видеться с ребенком по установленному судом графику.

Омские судебные приставы убедили родителей 5-летней девочки соблюдать закон в общении отца с ребенком, сообщили 29 мая в ведомстве.

После разводы экс-супруги не могли договориться, каким образом отец будет общаться с ребенком. Суд установил график, по которому мужчина должен был видеться с дочерью — два выходных дня в месяц в присутствии матери.

«Несмотря на то, что мужчина принимал участие в материальном обеспечении своего ребенка, ежемесячно выплачивая алименты, женщина чинила препятствия и не давала отцу полноценно видеться с дочерью по установленному судом графику», — рассказали в службе судебных приставов.

Женщину не устраивало, что бывший муж заранее не предупреждал о желании посетить с дочерью культурно-досуговые учреждения. Омич отправился отстаивать свои права через судебных приставов. 

Сотрудники ведомства провели беседу с матерью девочки, а мужчине рекомендовали сообщать заранее о своих планах по проведению досуга с ребенком. В результате, отец может проводить со своей дочерью субботу и воскресенье. Исполнительное производство окончено.

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#Дети#Развод#Суд#Судебный пристав#Отец и мать#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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