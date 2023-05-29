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Нарушили сроки. Прокуратура заинтересовалась капремонтом больницы в Омской области

29 мая 2023, 10:23
Фото: Город55
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Ходом ремонта в БУЗОО «Москаленская ЦРБ» заинтересовалась прокуратура Омской области

На сегодняшний день сразу три подрядчика отстали от графика.

Прокурор Москаленского района Омской области Александр Лобищев проверил ход выполнения капремонта в детском поликлиническом отделении в главном корпусе БУЗОО «Москаленская ЦРБ». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Оказалось, что на данный момент сразу три подрядчика отстали от графика. Прокурор района внес представления руководителям подрядных организаций в связи с нарушениями сроков проведения работ на объекте. Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует дальнейший ход работ.

Напомним, всего на капремонт больницы выделили около 2 млн рублей.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Ксения Карагодина#Больница#Детская больница#Капремонт#Прокуратура#Общество#Город#Строительство#Нацпроекты#Новости#Омск#Омская область
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