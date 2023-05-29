Нарушили сроки. Прокуратура заинтересовалась капремонтом больницы в Омской области

Оказалось, что на данный момент сразу три подрядчика отстали от графика. Прокурор района внес представления руководителям подрядных организаций в связи с нарушениями сроков проведения работ на объекте. Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует дальнейший ход работ.