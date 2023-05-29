Нарушили сроки. Прокуратура заинтересовалась капремонтом больницы в Омской области

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Прокурор Москаленского района Омской области Александр Лобищев проверил ход выполнения капремонта в детском поликлиническом отделении в главном корпусе БУЗОО «Москаленская ЦРБ». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Оказалось, что на данный момент сразу три подрядчика отстали от графика. Прокурор района внес представления руководителям подрядных организаций в связи с нарушениями сроков проведения работ на объекте. Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует дальнейший ход работ.
Напомним, всего на капремонт больницы выделили около 2 млн рублей.