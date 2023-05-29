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Мужская сборная РФ занимает третье место в рейтинге Международной федерации хоккея

29 мая 2023, 10:15
Москва, 29 мая - Мужская сборная России по хоккею удерживает третью позицию в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), по данным, опубликованным на официальном сайте организации.

Канадская сборная стала победителем чемпионата мира 2023 года, который проходил в Риге и Тампере, и возглавила рейтинг с 4150 очками, пишет газета “Известия”. Команда Финляндии опустилась на второе место со 4080 очками. Россия сохранила свою позицию с 4050 очками, а США заняли четвертое место с 3940 очками. Наиболее значительным скачком в рейтинге стала сборная Германии, поднявшаяся с девятого на пятое место с 3835 очками. Латвийская команда, завоевавшая бронзу, поднялась на девятую строчку с 3610 очками.

Кроме того, Международная федерация хоккея представила составы групп на чемпионат мира следующего года, который пройдет в Чехии. Группа А (Острава) включает в себя команды Канады, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции, Казахстана и Польши. Группа В (Прага) состоит из Финляндии, США, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Австрии и Великобритании.

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