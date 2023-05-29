Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли

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Updated Сегодня, 07:59
Причиной жалобы стало не удовлетворившее владельцев «Черномора» решение омского суда, который не дает компании ввести в эксплуатацию несколько объектов недвижимости: футбольное поле, волейбольную площадку и участок для выгула собак. О том, почему эта земля сильно дороже, чем кажется, при чем тут Авдошины и как депархитектуры Омска завяз в судах с бизнесом, — в нашем материале.
Земельный участок 55:36:070106:3112 на улице Березовой в январе 2016 года был предоставлен в аренду ООО «Регионстрой». Учредители компании Валентина Канищева и Антонина Авдошина (возглавляла юрлицо на тот момент Татьяна Житник) собирались построить несколько спортивных объектов. За год на земле не произошло никаких изменений, поэтому участок был передан в субаренду компании «Черномор», и тут, как говорится, началось.
Первый отказ: в марте 2017 года «Черномор» попытался ввести спортивную площадку в эксплуатацию, однако не выдержал экспертизы чиновников (объект был признан недостроенным). Судебные тяжбы растянулись до лета 2019 года, когда у «Регионстроя» закончился срок аренды.
Провозившись в судах еще год, в 2020 году компания вновь попыталась ввести объект в эксплуатацию, но вновь получила отказ. Тогда депархитектуры сформулировал причину отказа так: «Поле для футбола, волейбольная площадка и площадка для собак не являются частями капитального строительства, фактическая площадь застройки не соответствует разрешенной».
Теперь же эта история повторяется каждый год: стабильно раз в 365 дней компания обращается в ДГХ, получает одни и те же отказы под одними и теми же формулировками, а затем вновь идет в суд, где проигрывает в противостоянии с городскими юристами. Очередной раунд противостояния проходит в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.
«Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска представляет в суде интересы жителей Омска. Объект, на который ООО „Черномор“ испрашивает разрешение на ввод в эксплуатацию, не соответствует требованиям разрешительной документации. Позиция департамента подтверждается результатами назначенной судебной строительно-технической экспертизы. Основанием для отказа также явились отсутствие подъездных путей к объекту, организованного водоотвода, приборов учета используемых энергетических ресурсов. И если истец заявляет о том, что объект, который он намеревается ввести в эксплуатацию, капитальный, то он должен обеспечить решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов», — подчеркнула начальник судебно-претензионного отдела юридического управления департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска Елена Бруева.
Отметим, что земельный участок 55:36:070106:3112 не первый год представляет интерес для городских застройщиков. Дело в том, что с в период с 2012 по 2014 год там проводился Городской пикник. В 2015 году из-за новых арендаторов (до 2016 года участок арендовал ИП Кицин, который на нем так ничего и не построил) мероприятие переехало в парк на Королева.
Рядов с этим участком есть еще более дорогая и притягательная земля, на которой стоит гостиничный комплекс «Березовая-2». Региональные власти купили его в преддверии визита президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2016 году за 80 млн рублей. Объект попал в состав жилого комплекса для элитных гостей региона, в простонародье называемого «госдача».
Понятно, что, возведя на земельном участке капитальный объект недвижимости (который, правда, депархитектуры отказывается таковым признавать), «Черномор» сможет выкупить землю. А уже после этого там можно строить что угодно — от очередной гостиницы до центра увеселительных услуг. Стоять это все будет прямо напротив одного из крупнейших роддомов региона, который также расположен на улице Березовой.
Сама же территория участка 55:36:070106:3112 до недавнего времени служила делу развития зимних видов спорта, так как являлась лыжной базой. Там тренировались, в том числе, спортсмены, составляющие элиту российского спорта, например известная биатлонистка и призер Олимпийских игр Яна Романова. Теперь из-за многочисленных судебных тяжб пользоваться этой землей не может никто, кроме «Черномора».
ООО «Черномор» принадлежит двум предпринимательницам — Анне Черновой и Наталье Морозюк. Последняя является давним бизнес-партнером семьи Авдошиных (которая имеет прямое отношение к «Регионстрою»). В частности, Морозюк наряду с Игорем, Артемом и Владиславом Авдошиными была совладельцем ООО «Фирма „Алеко“» (занимается посредничеством, связанным с недвижимостью), вместе с Вячеславом Авдошиным владела ныне ликвидированным ООО «ЖБИ-Миллениум», а сейчас вместе с Игорем Авдошиным состоит в совладельцах ЖСК «Уют».
Авдошины, помимо обладания солидной частью помещений в ТРЦ «Миллениум», известны другим скандалом с попыткой застройки земель спортсменов. Речь идет о картодроме ДОСААФ, который Авдошины выдавили с территории Левобережья при помощи компаний «Геотоп» и «Геопартнер» (принадлежат Игорю Авдошину). Тогда, в 2011 году, компании просто пришли в Главное управление земельных ресурсов региона (позже организация была упразднена) и заключили договор аренды двух участков на землях картодрома.
Как выяснилось позже, ДОСААФ никогда этой землей не владел и вообще никак не старался закрепить свое право на территорию картодрома. Оказалось, что картодром, который за столько лет полюбился омичам, был построен незаконно. Избегающий любых финансовых претензий и балансирующий на грани банкротства ДОСААФ самоустранился от проблемы, оставив детей без картодрома, а бизнесменов с пустой землей.
Повторится ли история с лыжной базой на Березовой — покажет время. И суд.