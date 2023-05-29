Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли

Отметим, что земельный участок 55:36:070106:3112 не первый год представляет интерес для городских застройщиков. Дело в том, что с в период с 2012 по 2014 год там проводился Городской пикник. В 2015 году из-за новых арендаторов (до 2016 года участок арендовал ИП Кицин, который на нем так ничего и не построил) мероприятие переехало в парк на Королева.