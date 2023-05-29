Где еще можно ловить рыбу в Омской области в 2023 году? Например, у поселка Ачаирский (Омский район), откуда из года в год жители региона везут речное богатство. По словам омичей, также отличное место для рыбалки — берег Иртыша на территории поселка Красноярка, но не хуже в этом году и в деревне Копейкино (Таврический район). Кто-то решил объехать прошлогодние места в районе села Любино-Малороссы (Любинский район), где ловятся караси и язи. Результатом, говорит рыбак, поделится с единомышленниками чуть позже. К слову, Иртыш может порадовать омичей чебаками, плотвичкой, щукой, лещом и даже сазанами. О карасях и окунях упоминать не будем — это само собой.