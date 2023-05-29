Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Два извечных вопроса рыбака: где ловить и на что. Конечно, в одном месте не может быть улова вечно, но где-то все же набирается небольшое ведерко карасей, а где-то в сети попадает только старый башмак. Город55 решил облегчить жизнь любителям поудить и составил список рыбных мест.
Три дня назад, 25 мая, в Омской области перестал действовать запрет на ловлю рыбы. Специалисты регионального минприроды вводили его на время нереста на Иртыше и его притоках, а также во всех озерах. Рыбачить можно было только с берега на донную или поплавочную удочки. Сейчас же данного ограничения нет, но запрет на ловлю сибирского осетра, стерляди и нельмы на территории региона действует.
В этом году улов хорошо идет на покупной корм с добавлением живого «компонента» (опарыш, например), сладкую кукурузу, чеснок и клубнику. Кто-то готовит в качестве прикормки различные каши, используя фруктовые мюсли, пшеничную крупу, укроп, арахис. В общем, кулинарные рецепты самые разнообразные. Некоторые берут на наживку и чесночное сало.
В затоне недалеко от поселка Новоомский любители рыбалки частенько ловят удачу. Это самое ближайшее место от города, откуда можно вернуться с уловом. Желающим попасть на место следует проехать через поселок и повернуть направо через пойму к Иртышу. Бывавшие недавно на реке рядом с селом Верблюжье (Саргатский район) рассказали о хорошем клеве. Там молодой рыбак поймал судака весом 1335 гр.
Где еще можно ловить рыбу в Омской области в 2023 году? Например, у поселка Ачаирский (Омский район), откуда из года в год жители региона везут речное богатство. По словам омичей, также отличное место для рыбалки — берег Иртыша на территории поселка Красноярка, но не хуже в этом году и в деревне Копейкино (Таврический район). Кто-то решил объехать прошлогодние места в районе села Любино-Малороссы (Любинский район), где ловятся караси и язи. Результатом, говорит рыбак, поделится с единомышленниками чуть позже. К слову, Иртыш может порадовать омичей чебаками, плотвичкой, щукой, лещом и даже сазанами. О карасях и окунях упоминать не будем — это само собой.
Молодого леща в этом году уже ловили рыбаки на территории «Зеленого острова». Также в черте города славится хорошим клевом поселок с говорящим названием «Рыбачий». Так, один из любителей поудить похвастался в социальных сетях двумя приличного размера лещами и язем. Есть и те, кто регулярно ловит рыбу на территории Советского парка.
Охотникам за карпами следует поехать на Омку, в которой можно встретить достаточно крупных представителей это вида. Рыбаки не жалуются на клев в районе поселка Кормиловка (Кормиловский район). Некоторые, кстати, заметили, что если на Омке «пошел» карась, то хорошо начинает клевать в черте Омска, в районе от железнодорожного вокзала и до «Горбатого» моста.
Богатый улов может принести и эта глубоководная река. Как правило, жалоб на плохой клев от рыбаков Ишима еще не поступало. Рыбачат и с берега, и с лодки. Неравнодушные к посиделкам у реки обычно усаживаются где-нибудь недалеко от поселка Новоягодное (Знаменский район).
Хотя бы раз рыбак должен съездить на Ильинские озера. Они расположены на территории Черлакского района примерно в 100 км от Омска. Большой популярностью пользуется также озеро Старица (поселок Красный Яр, Любинский район).
Любителям окуня и щуки стоит отправиться на озеро Жилое, что рядом с поселком Увальная Бития (Саргатский район). Езжайте в сторону Дружино, двигайтесь через весь поселок к Нижней Битии, и будет вам рыбацкое счастье.
Хороший улов можно получить на озерах Черталы (у поселка Приозерка, Тюкалинский район) и Ик (у поселка Китерма, Крутинский район). Чтобы добраться до первого пункта, нужно двигаться в сторону Бекишево, Малиновки и Тюкалинска. После с федеральной трассы нужно перейти на шоссе у села Новый Кошкуль (Тюкалинский район). Свернув после вправо, рыбаки увидят желанное место. К озеру Ик путь лежит через Крутинку, а от поселка Китерма до него подать рукой — всего три км.
Желающим порыбачить в черте Омска можно поехать на озеро Чередовое, что в Ленинском округе. Оно находится неподалеку от СНТ «Сибирский садовод-1». А если вы готовы двинуться за удачей дальше, то отправляйтесь на озера Линево, Щучье и Данилово (Муромцевский район).