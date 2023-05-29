Испугался людей и ушел сам. В Омске на площадку детского сада забежал лось

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Сегодня утром, 29 мая, по соцсетям распространился видеоролик, как по территории дошкольного учреждения по улице Авиационная бегает лось. Животное металось по площадке детского сада № 25.
Очевидцы говорят, что лось мог прийти на запах свежеиспеченного хлеба. В региональном минприроды Городу55 объяснили, из-за чего сохатый мог выйти к людям.
«Причин, по которым животное вышло в населенный пункт, может быть несколько. В том числе пожары, которые сейчас заканчиваются, миграция, свойственная лосям. Также вполне возможно, что его преследовал хищник. При встрече с животным рекомендуется сохранять спокойствие, ни в коем случае не приближаться. Необходимо сообщить об этом в хозяйственное министерство или в бюджетное учреждение „Управление по охране животного мира“», — дали комментарий в пресс-службе министерства.
В подобных случаях специалисты советуют дать животному спокойно вернуться в его естественную среду обитания самостоятельно. По имеющийся информации, зверь так и поступил. Когда на горизонте появились люди, он сразу убежал.
Напомним, что день назад в районе Старого Кировска также заметили необычное животное. Местные жители запечатлели павлина на крыше одной из построек. Кроме того, не так давно в городок Нефтяников к людям вышла стайка диких утят. Они забрели в компьютерный клуб, оставшись без матери.