Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Изображение материала

Испугался людей и ушел сам. В Омске на площадку детского сада забежал лось

29 мая 2023, 09:22
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на площадку детского сада забежал лось

Дикого зверя заметили в Кировском административном округе.

Сегодня утром, 29 мая, по соцсетям распространился видеоролик, как по территории дошкольного учреждения по улице Авиационная бегает лось. Животное металось по площадке детского сада № 25.

Фото: Паблик ВК "Омск Live"

Очевидцы говорят, что лось мог прийти на запах свежеиспеченного хлеба. В региональном минприроды Городу55 объяснили, из-за чего сохатый мог выйти к людям.

«Причин, по которым животное вышло в населенный пункт, может быть несколько. В том числе пожары, которые сейчас заканчиваются, миграция, свойственная лосям. Также вполне возможно, что его преследовал хищник. При встрече с животным рекомендуется сохранять спокойствие, ни в коем случае не приближаться. Необходимо сообщить об этом в хозяйственное министерство или в бюджетное учреждение „Управление по охране животного мира“», — дали комментарий в пресс-службе министерства.

В подобных случаях специалисты советуют дать животному спокойно вернуться в его естественную среду обитания самостоятельно. По имеющийся информации, зверь так и поступил. Когда на горизонте появились люди, он сразу убежал.

Напомним, что день назад в районе Старого Кировска также заметили необычное животное. Местные жители запечатлели павлина на крыше одной из построек. Кроме того, не так давно в городок Нефтяников к людям вышла стайка диких утят. Они забрели в компьютерный клуб, оставшись без матери.

Остались без матери. В Омске дикие утята забежали в компьютерный клуб
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
Подпишитесь
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
Сегодня, 07:57
В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначили временного руководителя
Сегодня, 07:37
Даже не доставали из коробок. Омские школы решили не использовать новое оборудование
Сегодня, 07:01
В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей
Сегодня, 04:42
Угроза обрушения. Мэрию Омска заставили расселить жильцов из аварийного дома
Сегодня, 04:22