Испугался людей и ушел сам. В Омске на площадку детского сада забежал лось

Напомним, что день назад в районе Старого Кировска также заметили необычное животное. Местные жители запечатлели павлина на крыше одной из построек. Кроме того, не так давно в городок Нефтяников к людям вышла стайка диких утят. Они забрели в компьютерный клуб, оставшись без матери.