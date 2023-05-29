Группу компаний «Мовиста» подозревают во взяточничестве в Ярославле

Собственниками ООО «Мовиста Регионы» выступают Александр Советников и АО «Новтри», принадлежащее Александре Орловой (Созыкиной), гендиректор компании - Дмитрий Ким, юрлицо зарегистрировано в Москве. Руководителю компании принадлежит компания «Современные рельсовые системы» с выручкой за 2021 год 531 млн рублей. Остальные компании, по данным «СПАРК», за 2021 год и пару предыдущих работают с убытком, среди них и «Мовиста Регионы», и ГК «Мовиста», и «Мовиста городской транспорт». В холдинге нет прибыльных компаний.