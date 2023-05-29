Группу компаний «Мовиста» подозревают во взяточничестве в Ярославле

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Следствие установило, что с 1 февраля по 19 мая 2023 года она и другие госслужащие получали деньги от Александра Советникова, возглавлявшего группу компаний «Мовиста». Общая сумма взяток превысила 1,6 млн рублей.
Издание Properm.ru обратилась за комментариями в компанию «Мовиста Регионы», но не получила их. В свою очередь «Коммерсант» сообщает, что в отношении Советникова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки.
В ноябре минувшего года городская администрация Перми заключила договор о комплексной модернизации трамвайных сетей с ООО «Мовиста Регионы Пермь».
В договоре шла речь о ремонте 35 километров путей, реконструкции 7 тяговых подстанций и депо. Кроме этого, в документе была прописана поставка 44 новых вагонов в течение 3 лет. Реализация проекта была запланирована на 2023 - 2025 годы. Стоимость модернизационных работ составляет 16,1 млрд рублей.
Собственниками ООО «Мовиста Регионы» выступают Александр Советников и АО «Новтри», принадлежащее Александре Орловой (Созыкиной), гендиректор компании - Дмитрий Ким, юрлицо зарегистрировано в Москве. Руководителю компании принадлежит компания «Современные рельсовые системы» с выручкой за 2021 год 531 млн рублей. Остальные компании, по данным «СПАРК», за 2021 год и пару предыдущих работают с убытком, среди них и «Мовиста Регионы», и ГК «Мовиста», и «Мовиста городской транспорт». В холдинге нет прибыльных компаний.
Гендиректором и собственником группы компаний «Мовиста» выступает Александр Советников. Он же руководит компанией «Мовиста Регионы Пермь». Ранее он был гендиректором компании «РТ-Инвест Транспортные Системы», которая являлась оператором системы сбора платы с большегрузных автомобилей «Платон». Одним из ее учредителей является Игорь Ротенберг.