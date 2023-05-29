Глава Ямальского района комментирует случай выселения роженицы из роддома

Кугаевский отметил, что в Яр-Сале, другом населенном пункте Ямальского района, такая проблема решается за счет сестринского дома ухода, и никого не выселяют раньше времени. Он добавил, что вопрос использования санитарных рейсов для доставки матерей с новорожденными детьми в данный момент прорабатывается на уровне департамента здравоохранения. Кугаевский подчеркнул, что существуют некоторые аспекты, которые требуют регулирования, включая вопросы на уровне Министерства здравоохранения.