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Глава Ямальского района комментирует случай выселения роженицы из роддома

29 мая 2023, 07:47
Андрей Кугаевский, глава Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, прокомментировал случай выселения роженицы с младенцем из роддома.

Женщина была вынуждена несколько часов ожидать рейса в свой город в аэропорту окружной столицы, увозя с собой ребенка и сумки, пишет ФедералПресс.

Кугаевский отметил, что в Яр-Сале, другом населенном пункте Ямальского района, такая проблема решается за счет сестринского дома ухода, и никого не выселяют раньше времени. Он добавил, что вопрос использования санитарных рейсов для доставки матерей с новорожденными детьми в данный момент прорабатывается на уровне департамента здравоохранения. Кугаевский подчеркнул, что существуют некоторые аспекты, которые требуют регулирования, включая вопросы на уровне Министерства здравоохранения.

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