Эксперт раскрыл ключевую характеристику биологического оружия

Биологическое оружие, часто называемое «ядерной бомбой бедных», было разработано в XX веке в качестве альтернативы ядерным боеголовкам, пояснил эксперт. Основное отличие биологического оружия от ядерного заключается в том, что оно не разрушает инфраструктурные объекты, а направлено на уничтожение населения, после чего самоуничтожается.