Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
связи с этим, некоторые американские лаборатории находятся на Украине на законных основаниях, объяснил заместитель директора Института региональных проблем, Александр Шпунт, в интервью с Pravda.Ru.
Биологическое оружие, часто называемое «ядерной бомбой бедных», было разработано в XX веке в качестве альтернативы ядерным боеголовкам, пояснил эксперт. Основное отличие биологического оружия от ядерного заключается в том, что оно не разрушает инфраструктурные объекты, а направлено на уничтожение населения, после чего самоуничтожается.
«Биологическое оружие ранних поколений представляет собой классические болезни, такие как чума, тиф и сибирская язва. Таким образом, у противника остается опустошенная территория, заваленная трупами», - подчеркнул Шпунт.