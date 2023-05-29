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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Эксперт раскрыл ключевую характеристику биологического оружия

29 мая 2023, 15:21
Биологические лаборатории размещены в разных странах, включая страны НАТО, так как законодательное регулирование в США и «Большой семёрке» не позволяет строить такие помещения на их территории.

связи с этим, некоторые американские лаборатории находятся на Украине на законных основаниях, объяснил заместитель директора Института региональных проблем, Александр Шпунт, в интервью с Pravda.Ru.

Биологическое оружие, часто называемое «ядерной бомбой бедных», было разработано в XX веке в качестве альтернативы ядерным боеголовкам, пояснил эксперт. Основное отличие биологического оружия от ядерного заключается в том, что оно не разрушает инфраструктурные объекты, а направлено на уничтожение населения, после чего самоуничтожается.

«Биологическое оружие ранних поколений представляет собой классические болезни, такие как чума, тиф и сибирская язва. Таким образом, у противника остается опустошенная территория, заваленная трупами», - подчеркнул Шпунт.

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