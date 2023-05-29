Дружинники против вандалов. На улицы Омска выйдут народные патрули

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Улицы в центре Омска будут патрулировать народные дружинники из-за случаев вандализма. Подробности рассказал сегодня, 29 мая, мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«В связи с участившимися случаями вандализма в центральной части города организовать патрулирование улиц Ленина, Бударина, Щербанева и других — с привлечением добровольных народных дружин и при взаимодействии с УМВД России по городу Омску», — сообщил градоначальник.
От рук неизвестных страдают общественные пространства, спортивные площадки, остановки. Так, например, на прошлой неделе на улице Бударина отремонтировали скамейки, пострадавшие от вандалов. На разгромленные лавочки в скейт-парке омичи обратили внимание 11 мая. В городских пабликах поднялась волна общественного негодования.
Также Сергей Шелест сегодня рассказал, что на водоемах в Омске усилят контроль, чтобы избежать купания в несанкционированных местах. Особое внимание уделят детям без сопровождения взрослых.