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Дружинники против вандалов. На улицы Омска выйдут народные патрули

29 мая 2023, 06:00
Фото: Город55
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Центр Омска будут патрулировать дружинники из-за участившихся случаев вандализма

От рук вандалов страдают общественные пространства, спортивные площадки, остановки.

Улицы в центре Омска будут патрулировать народные дружинники из-за случаев вандализма. Подробности рассказал сегодня, 29 мая, мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«В связи с участившимися случаями вандализма в центральной части города организовать патрулирование улиц Ленина, Бударина, Щербанева и других — с привлечением добровольных народных дружин и при взаимодействии с УМВД России по городу Омску», — сообщил градоначальник.

От рук неизвестных страдают общественные пространства, спортивные площадки, остановки. Так, например, на прошлой неделе на улице Бударина отремонтировали скамейки, пострадавшие от вандалов. На разгромленные лавочки в скейт-парке омичи обратили внимание 11 мая. В городских пабликах поднялась волна общественного негодования.

Также Сергей Шелест сегодня рассказал, что на водоемах в Омске усилят контроль, чтобы избежать купания в несанкционированных местах. Особое внимание уделят детям без сопровождения взрослых.

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#Евгений Игишев#Вандал#Вандализм#Народная дружина#Полиция#Общество#Город#Омск#Омская область
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