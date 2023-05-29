Дружинники против вандалов. На улицы Омска выйдут народные патрули

От рук неизвестных страдают общественные пространства, спортивные площадки, остановки. Так, например, на прошлой неделе на улице Бударина отремонтировали скамейки, пострадавшие от вандалов. На разгромленные лавочки в скейт-парке омичи обратили внимание 11 мая. В городских пабликах поднялась волна общественного негодования.