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Более 20 турецких избирателей попали в аварию при возвращении с голосования

29 мая 2023, 07:45
Более 20 турецких избирателей попали в аварию, когда они вместе возвращались из Стамбула после голосования. Среди пострадавших есть люди с серьезными травмами.

По данным оперативных служб, около 04:30 местного времени автобус столкнулся с двигавшейся в том же направлении фурой, пишет ФедералПресс.

Эти избиратели отправились в Стамбул, чтобы проголосовать за нынешнего президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, так как у них не было возможности проголосовать в их родном регионе, провинции Орду. Они благополучно добрались до столицы, но на обратном пути автобус, в котором находились более 20 человек, столкнулся с фурой. В результате аварии водитель получил серьезные травмы и оказался зажатым в салоне, и его спасли с помощью специального оборудования. Один из пассажиров также получил серьезные травмы.

Остальные пострадавшие получили травмы, но их жизни не угрожает опасность, сообщает агентство DHA.

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