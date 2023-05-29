Более 20 турецких избирателей попали в аварию при возвращении с голосования

Эти избиратели отправились в Стамбул, чтобы проголосовать за нынешнего президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана, так как у них не было возможности проголосовать в их родном регионе, провинции Орду. Они благополучно добрались до столицы, но на обратном пути автобус, в котором находились более 20 человек, столкнулся с фурой. В результате аварии водитель получил серьезные травмы и оказался зажатым в салоне, и его спасли с помощью специального оборудования. Один из пассажиров также получил серьезные травмы.