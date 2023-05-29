Автомобиль с двумя мужчинами упал в реку Томь в Кузбассе

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
По словам пресс-службы, автомобиль с погибшими был найден в реке Томь в Юргинском районе Кузбасса. Существует предположение, что мужчины приехали на берег реки на своем личном автотранспорте и употребляли алкоголь. По словам местного жителя, позже автомобиль скатился в реку, пишет ФедералПресс.
После прибытия на место происшествия спасатели осмотрели водоем и обнаружили автомобиль на глубине 3 метров. После подъема автомобиля на берег внутри него были обнаружены тела двух мужчин. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.