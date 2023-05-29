Автомобиль с двумя мужчинами упал в реку Томь в Кузбассе

В регионе Кузбасса автомобиль с двумя мужчинами упал в реку Томь, и в результате этого инцидента были обнаружены погибшие. Информацию об этом распространила пресс-служба следственного управления по региону.