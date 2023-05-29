Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Автомобиль с двумя мужчинами упал в реку Томь в Кузбассе

29 мая 2023, 07:48
В регионе Кузбасса автомобиль с двумя мужчинами упал в реку Томь, и в результате этого инцидента были обнаружены погибшие. Информацию об этом распространила пресс-служба следственного управления по региону.


По словам пресс-службы, автомобиль с погибшими был найден в реке Томь в Юргинском районе Кузбасса. Существует предположение, что мужчины приехали на берег реки на своем личном автотранспорте и употребляли алкоголь. По словам местного жителя, позже автомобиль скатился в реку, пишет ФедералПресс.

После прибытия на место происшествия спасатели осмотрели водоем и обнаружили автомобиль на глубине 3 метров. После подъема автомобиля на берег внутри него были обнаружены тела двух мужчин. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь
Лыжи под запретом. Омский бизнес намерен отжать у города еще один лакомый кусок земли
Сегодня, 07:57
В Управлении дорожного хозяйства Омской области назначили временного руководителя
Сегодня, 07:37
Даже не доставали из коробок. Омские школы решили не использовать новое оборудование
Сегодня, 07:01
В центре Омска подвальное помещение хотят продать за 7,7 млн рублей
Сегодня, 04:42
Дружинники против вандалов. На улицы Омска выйдут народные патрули
Сегодня, 06:00
Угроза обрушения. Мэрию Омска заставили расселить жильцов из аварийного дома
Сегодня, 04:22