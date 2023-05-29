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Аналитик: Евросоюз будет вынужден вернуть замороженные активы России

29 мая 2023, 09:47
По материалу немецкого телеканала ZDF, Евросоюзу придется вернуть России ее замороженные активы, находящиеся в странах сообщества.

В общей сложности, государства Евросоюза заморозили сумму в размере 200 миллиардов евро, принадлежащих российскому Центробанку, пишет Pravda.Ru.

Ранее в Евросоюзе были высказаны предположения о возможности конфискации этих активов, однако эксперты, опрошенные немецким телеканалом, считают, что ЕС не сможет осуществить конфискацию в силу ограничений, установленных европейским законодательством.

Европейская комиссия рассматривала различные варианты изъятия замороженных российских средств и их передачи Украине, однако не нашла подходящего решения.

Таким образом, Евросоюзу придется вернуть России ее активы, при условии снятия соответствующих санкций. В настоящее время в ЕС продолжаются дискуссии относительно использования этих российских активов, и рассматривается возможность инвестирования средств и передачи полученных от них доходов Украине.

Окончательное решение о данном вопросе может быть принято на саммите Европейского совета в июне. В то же время, Россия настаивает на незаконности заморозки своих активов Евросоюзом и требует их безусловного возврата.

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