Аналитик: Евросоюз будет вынужден вернуть замороженные активы России

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В общей сложности, государства Евросоюза заморозили сумму в размере 200 миллиардов евро, принадлежащих российскому Центробанку, пишет Pravda.Ru.
Ранее в Евросоюзе были высказаны предположения о возможности конфискации этих активов, однако эксперты, опрошенные немецким телеканалом, считают, что ЕС не сможет осуществить конфискацию в силу ограничений, установленных европейским законодательством.
Европейская комиссия рассматривала различные варианты изъятия замороженных российских средств и их передачи Украине, однако не нашла подходящего решения.
Таким образом, Евросоюзу придется вернуть России ее активы, при условии снятия соответствующих санкций. В настоящее время в ЕС продолжаются дискуссии относительно использования этих российских активов, и рассматривается возможность инвестирования средств и передачи полученных от них доходов Украине.
Окончательное решение о данном вопросе может быть принято на саммите Европейского совета в июне. В то же время, Россия настаивает на незаконности заморозки своих активов Евросоюзом и требует их безусловного возврата.