«Вообще жесть». Омич едва не упал с балкона под возгласы очевидцев

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Городу55 стали известны подробности жуткого инцидента на улице Мельничная. 27 мая примерно в половину девятого вечера на балконе квартиры на четвертом этаже дома №89 корпус 3 повис мужчина. Он пытался подняться на руках обратно, цеплялся ногами за выступы, но ничего не помогало.
Наш собеседник — местный житель. Он шел с работы и увидел эту картину. С чего все началось рассказать не может, поздно застал происшествие. Говорит, полицию, МЧС или скорую помощь на место не вызывали.
Мужчина в спортивных штанах, футболке и черных носках провисел минут пять-семь, рассказал омич Городу55. «Перепили мужики или понюхали чего», — предположил наш собеседник. Подчеркиваем: это не официальная информация.
Видеозапись с места событий появилась в группе «ЧП Омск». На кадрах видим момент чудесного спасения. На балкон выходит другой мужчина и всеми силами пытается затащить неизвестного внутрь квартиры. К счастью, это удалось.
Во дворе жилой пятиэтажки собрались люди, все наблюдали за происходящим и переживали. «Вообще жесть», — слышен голос за кадром. Когда мужчина оказался в безопасности, снаружи дома все захлопали и кричали: «Ура!».
В комментариях под постом с видео некоторые пользователи осудили очевидцев, мол, почему никто не помог соседу в беде. На защиту встали оппоненты с обезоруживающим вопросом: а что можно было сделать?
Город55 по факту инцидента обратился за комментарием в полицию. «Зарегистрирован материал проверки», — пояснили нам правоохранители.