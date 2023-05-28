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«Вообще жесть». Омич едва не упал с балкона под возгласы очевидцев

28 мая 2023, 12:41
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич едва не упал с четвертого этажа, его затащили в квартиру

Городу55 удалось пообщаться с очевидцем инцидента и правоохранителями.

Городу55 стали известны подробности жуткого инцидента на улице Мельничная. 27 мая примерно в половину девятого вечера на балконе квартиры на четвертом этаже дома №89 корпус 3 повис мужчина. Он пытался подняться на руках обратно, цеплялся ногами за выступы, но ничего не помогало.

Наш собеседник — местный житель. Он шел с работы и увидел эту картину. С чего все началось рассказать не может, поздно застал происшествие. Говорит, полицию, МЧС или скорую помощь на место не вызывали.

Мужчина в спортивных штанах, футболке и черных носках провисел минут пять-семь, рассказал омич Городу55. «Перепили мужики или понюхали чего», — предположил наш собеседник. Подчеркиваем: это не официальная информация.

Видеозапись с места событий появилась в группе «ЧП Омск». На кадрах видим момент чудесного спасения. На балкон выходит другой мужчина и всеми силами пытается затащить неизвестного внутрь квартиры. К счастью, это удалось.

Во дворе жилой пятиэтажки собрались люди, все наблюдали за происходящим и переживали. «Вообще жесть», — слышен голос за кадром. Когда мужчина оказался в безопасности, снаружи дома все захлопали и кричали: «Ура!».

В комментариях под постом с видео некоторые пользователи осудили очевидцев, мол, почему никто не помог соседу в беде. На защиту встали оппоненты с обезоруживающим вопросом: а что можно было сделать?

Город55 по факту инцидента обратился за комментарием в полицию. «Зарегистрирован материал проверки», — пояснили нам правоохранители.

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#Соцсети#Полиция#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск
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