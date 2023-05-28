Внучка в ДТП. 94-летняя пенсионерка из Омска напрасно поверила мошенникам

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В полицию обратилась 94-летняя омичка. Ей на стационарный телефон позвонила неизвестная женщина, представилась следователем. Сообщила, что внучка пенсионерки переходила дорогу, нарушила ПДД и стала виновницей аварии.
«Следователь» пояснила: проблему можно решить, понадобится 100 тысяч рублей. Именно за эту сумму пострадавшая якобы готова отказаться от претензий. Бабушка согласилась на условия и передала деньги курьеру.
Вечером в гости приехала та самая внучка, тогда-то пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. Примечательно, что год назад эта же омичка тем же способом передала преступникам 400 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы приводили данные прокуратуры по мобильному мошенничеству за минувшую неделю.