Вернутся через год. Призывники из Омска отправились на военную службу

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Омске на базе академии МВД состоялась торжественная церемония проводов призывников на военную службу. Пожелать им удачи приехали чиновники, представители религиозных и общественных организаций, военного комиссариата, руководство академии и юнармейцы.
Наш регион входит в число тех, которые занимаются ведущие позиции по призыву в Центральном военном округе. На призывной кампании 2023 года ожидали более тысячи омичей. Ребята должны вернуться домой через год.
15 человек определят в Президентский полк. Отметим, призывники не будут проходить службу на территории Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей, подчеркнули в облправительстве.