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Вернутся через год. Призывники из Омска отправились на военную службу

28 мая 2023, 05:26
Фото: пресс-служба правительства Омской области
торжественные проводы

Омских призывников проводили на военную службу

В правительстве подчеркнули: призывников не отправят на присоединенные территории.

В Омске на базе академии МВД состоялась торжественная церемония проводов призывников на военную службу. Пожелать им удачи приехали чиновники, представители религиозных и общественных организаций, военного комиссариата, руководство академии и юнармейцы.

Наш регион входит в число тех, которые занимаются ведущие позиции по призыву в Центральном военном округе. На призывной кампании 2023 года ожидали более тысячи омичей. Ребята должны вернуться домой через год.

15 человек определят в Президентский полк. Отметим, призывники не будут проходить службу на территории Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей, подчеркнули в облправительстве.

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#Армия#Призыв#Военный призыв#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия
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