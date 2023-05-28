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В Омске откроется филиал госфонда «Защитники Отечества»

28 мая 2023, 04:55
Фото: 1MI
иллюстрация
Расположится рядом с Комитетом семей воинов Отечества.

В Омской области к открытию готовится филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Центр предназначен для ветеранов спецоперации. Они смогут получить юридическую и психологическую помощь, проконсультироваться в режиме одного окна по всем вопросам.

«Здесь же откроем детскую комнату, чтобы детки играли, пока родители заняты», — сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

На одном этаже с фондом будет располагаться и Комитет семей воинов Отечества.

#Спецоперация#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко
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