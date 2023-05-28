В Омске откроется филиал госфонда «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
В Омской области к открытию готовится филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Центр предназначен для ветеранов спецоперации. Они смогут получить юридическую и психологическую помощь, проконсультироваться в режиме одного окна по всем вопросам.
«Здесь же откроем детскую комнату, чтобы детки играли, пока родители заняты», — сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.
На одном этаже с фондом будет располагаться и Комитет семей воинов Отечества.