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«Скоро совсем не будет». Омичи сообщают о высыхании реки Оша

28 мая 2023, 11:20
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области река Оша стремительно высыхает

У местных жителей есть потенциальное решение проблемы.

Омичи сообщают о плачевном состоянии реки Оша. На участке близ деревни Старосолдатское в Тюкалинском районе, недалеко от Колосовского, водоем практически высох.

«Прокуратуры районов бездействуют. Администрации мер реагирования не принимает. Рыбы нет и воды, видимо, скоро совсем не будет», — говорит автор поста в группе «Аварийный Омск». Он прикладывает фото реки.

река Ошарека Оша
река Ошарека Оша
река Ошарека Оша
река Оша
Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

Пользователи в комментариях задались вопросом, мол, а что могут сделать контролирующие органы? Выяснилось, у местных жителей есть предположение. Многие говорят о якобе незаконной дамбе, которая перекрыла воду.

«Было много жалоб по это поводу, идут разбирательства, но они могут долго идти. Нужно лишь снести незаконно установленную дамбу», — пишет пользователь.

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#Река#ОША#Соцсети#Жалобы#Общество#Новости#Тюкалинский район#Колосовский район#Омская область
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