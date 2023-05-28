«Скоро совсем не будет». Омичи сообщают о высыхании реки Оша

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Омичи сообщают о плачевном состоянии реки Оша. На участке близ деревни Старосолдатское в Тюкалинском районе, недалеко от Колосовского, водоем практически высох.
«Прокуратуры районов бездействуют. Администрации мер реагирования не принимает. Рыбы нет и воды, видимо, скоро совсем не будет», — говорит автор поста в группе «Аварийный Омск». Он прикладывает фото реки.
Пользователи в комментариях задались вопросом, мол, а что могут сделать контролирующие органы? Выяснилось, у местных жителей есть предположение. Многие говорят о якобе незаконной дамбе, которая перекрыла воду.
«Было много жалоб по это поводу, идут разбирательства, но они могут долго идти. Нужно лишь снести незаконно установленную дамбу», — пишет пользователь.