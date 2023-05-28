Прощание с Варнавским, жуткое смертельное ДТП под Омском, уход Крылова из «Авангарда»

Впрочем, не все происшествия в Омской области с летальным исходом. Мы сообщали и о случаях чудесного спасения. Например, полицейский шел с работы и увидел девушку, которая падала с Фрунзенского моста. Правоохранитель спас ее. А позже Городу55 стали известны детали: 24-летняя девушка была на четвертом месяце беременности, от госпитализации отказалась, домой добралась самостоятельно. Вот еще несколько жутких историй без смертей: