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Прощание с Варнавским, жуткое смертельное ДТП под Омском, уход Крылова из «Авангарда»

28 мая 2023, 10:47
Фото: 1MI
итоги недели
Самые значимые события недели.

Смерть Владимира Варнавского

Утром 23 мая стало известно о смерти председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. В Муромцевском районе, где родился Владимир Алекссевич, был объявлен траур.

Позже инфополе заполонили некрологи и посты памяти. Город55 обратил внимание на странное явление: сообщения о смерти растиражировали по так называемым «мусорным» пабликам ВКонтакте. Мы попытались разобраться, в чем дело.

О смерти Владимира Варнавского высказался Леонид Полежаев. А затем остальные губернаторы, депутаты, министры и журналисты. Мы публикуем все в одном материале:

«Милый спутник» и «Рухнула колонна»: что пишут об умершем Владимире Варнавском
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В этот же день была назначена дата прощания с Владимиром Алексеевичем — 25 мая. Корреспондент Города55 был на месте. Репортаж:

Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала
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После похорон в Омске заговорили об избрании нового председателя Заксобрания. Такого не было семь созывов, с 1994 года. В избиркоме сообщили: довыборам быть.

В ДТП под Омском погибли шесть человек

26 мая на трассе «Омск — Черлак» произошло смертельное ДТП. «Chevrolet Cruze» выехал на «встречку» и врезался в «Toyota Hiace». «Chevrolet Cruze» загорелся. В аварии никто не выжил. Погибло шесть человек: 42-летний мужчина, 34-летняя женщина, 24-летняя девушка, 17-летний подросток и семилетний ребенок.

Позже Городу55 стали известны подробности. Потенциальный виновник аварии — водитель «Chevrolet Cruze» — ехал вместе с маленькой дочерью. В происшествии погибли жители Нововаршавского, Тюкалинского и Шербалькульского районов.

Происшествия в Омске

На неделе произошло немало жутких инцидентов. Расскажем о смертельных случаях.

  • 81-летний пациент Городской больницы №1 выпал из окна палаты отделения неврологии. Тело обнаружили прохожие. Труп направлен в морг.
  • 17-летний подросток погиб, выпав из окна. До этого парень поджог диван в своей квартире, запах гари почуяли соседи.
  • Неделю назад в регионе разыскивали 42-летнего мужчину. Он пропал. 22 мая тело обнаружили в километре от дома, в СНТ «Сибиряк». Предварительно: признаков насилия не обнаружено.
  • Молодой парень переходил железную дорогу, надев наушники. Предполагается, что он не обратил внимания на поезд. Несмотря на попытки машиниста остановить транспорт, столкновения избежать не удалось.
  • В квартире дома по улице Бородина нашли тело 60-летнего хозяина. Труп находился там продолжительное время. Тревогу забили соседи и родственники: мужчина вдруг пропал.

Впрочем, не все происшествия в Омской области с летальным исходом. Мы сообщали и о случаях чудесного спасения. Например, полицейский шел с работы и увидел девушку, которая падала с Фрунзенского моста. Правоохранитель спас ее. А позже Городу55 стали известны детали: 24-летняя девушка была на четвертом месяце беременности, от госпитализации отказалась, домой добралась самостоятельно. Вот еще несколько жутких историй без смертей:

  • 57-летний мужчина по неосторожности выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами, ушибами и переломами.
  • 8-летний мальчик развлекался на батуте возле ТЦ на Левобережье. Ребенок ударился плечом о бортик горки и сломал плечо. Проверку начала прокуратура.
  • 34-летняя омичка три дня терпела боль. После употребления спиртного женщина по неосторожности выпала с балкона на третьем этаже. Она сломала позвоночник, но обратилась к медикам только через три дня.

Громкие преступления в Омске

Прежде, чем рассказать вам о скандальных преступлениях, мы хотим представить исследование Города55. Некоторые участники расследований проходят проверку на полиграфе — детекторе лжи. Наш корреспондент законов не нарушал, но проверку тоже прошел. Раскрываем все секреты в материале ниже:

«Детектор лжи»: мифы и реальность, или На чем «прокололся» корреспондент Города55
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А теперь — дайджест громких преступлений:

  • подросткам-убийцам из Юрьевки внезапно смягчили приговор;
  • рецидивист вышел из тюрьмы и тут же набросился с ножом на парня;
  • омич забил знакомого кочергой из-за давних обид своей тети;
  • женщина убила своего любовника, обидевшего ее собаку, и уехал в сауну снимать напряжение;
  • педагог дополнительного образования попался на интимной переписке с 14-летней девочкой;
  • рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины в Омске, он специально приезжал в город ради знакомств;
  • омич получил почти 8 лет колонии строго режима за убийство родного брата на охоте, фигурант заявил, что стрелял в неизвестное существо;
  • перед судом предстанет бывший начальник отдела полиции за покровительство незаконного бизнеса;
  • подростка подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Выбросы в Омске

Начинается тот период, когда новости про выбросы становятся традиционными. Почти каждый день на неделе мы говорили об этом.

22 мая. В регионе ввели режим НМУ. Горожане вовсю начали жаловаться на неприятные запахи: в Нефтяниках — мазут, в центре — дым. В этот же день в минприроды объявили: в воздухе избыток сероводорода!

23 мая. И вновь сероводород. Концентрация вещества оказалась превышена в Ленинском округе.

24 мая. Еще больше сероводорода. В Омске фиксируют семикратное отклонение от нормы. Дышать становиться небезопасно. Города55 попытался выяснить, что именно грозит горожанам от такого «свежего» воздуха (спойлер: там про астму, удушье и рак).

26 мая. На выходные в регионе снова ввели режим НМУ. Что ж, отдыхать омичам пришлось с головной болью.

28 мая. Жертвы «черного неба» объявились воскресным утром. Жалобы на жуткий запах заполонили социальные сети.

В параллель новостям о выбросах стало известно, что в местном саду «Сибирь» погибли почти все прошлогодние саженцы. Статистика возмущает — почитайте сами. Тем временем «зеленая комиссия» запретила обрезать деревья. Летом. Сейчас у растений период роста.

Отмена режима ЧС

Неделя началась с новости об отмене в Омской области режима ЧС из-за природных пожаров. Количество очагов сократилось. Однако главное управление лесного хозяйства продолжало докладывать о бушующих возгораниях. В огне оказалась северная часть региона: за выходные — 10 пожаров. Впрочем, если сравнивать с данным за прошлый год, число возгораний намного сократилось — тут подробности.

Для предотвращения будущих инцидентов решено приобрести для пожарно-спасательной службы болотоход. Стоимость — девять миллионов рублей.

Тем временем на счета погорельцев пришли средства материальной поддержки. Правда, у одной женщины возникли проблемы: деньги списали в счет долга по кредиту. В дело вмешалась прокуратура. Мы рассказываем, чем все закончилось.

Мусорная проблема Омска

Месячник чистоты в Омской области давно завершился. Но горожане продолжают рассказывать о стихийных свалках. Например, жители 18-го Военного городка сообщают о сотнях покрышек возле жилых домов, а дачник из СНТ «Перепелка» — о грудах отходов. Последний не только говорит, но и показывает — у нас есть видеозаписи.

Свалку возле озера Чередовое убрать удалось только после вмешательства прокуратуры. Кажется, метод эффективный.

Призыв — 2023

Начнем со скандальной новости. Военнослужащему отказали в увольнении после истечения срока контракта, а затем осудили. Младший сержант получил пять лет условно. Рассказываем историю здесь.

Указ о проведении военных сборов на территории России, подписанный президентом, вступил в силу 10 мая. Мы решили выяснить, что это означает:

«Вам повестка». Омичам подробно рассказали о призыве на военные сборы в 2023 году
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27 мая в торжественной обстановке на военную службу проводили омских призывников. Областные чиновники подчеркнули: ребят не отправят на территории Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей.

Новости «Авангарда»

25 мая ушел из жизни директор омской Академии «Авангард» Евгений Хацей. Ему было 46 лет.

В четверг председатель совета директоров Александр Крылов покинул хоккейный клуб. Заявил, что хочет сосредоточиться на бизнес-проектах. Он оставил большое послание болельщикам. Возглавлять «Авангард» пока будет генеральный менеджер Антон Курьянов.

24 мая об уходе из команда сообщил нападающий Сергей Толчинский, а 28 мая — нападающий Арсений Грицюк. Примечательно, что у обоих агентом был Шуми Бабаев. Он же представляет спортивные интересы Владимира Ткачева.

В начале недели в сообществе рассуждали: кто станет главным тренером «ястребов»? 24 мая решение объявили официально: контракт на следующий сезон продлен с Михаилом Кравецом.

«Библионочь — 2023»

Омичей приглашали на акцию в поддержку чтения «Библионочь». На зов откликнулись 3,5 тысячи человек. Именно столько людей 27 мая посетили библиотеку имени А. С. Пушкина. Участие приняли первые лица города, например мэр Сергей Шелест прочитал омичам отрывок из «Бесприданницы» Александра Островского. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения великого драматурга.

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