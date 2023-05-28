Премия, повышение и отпуск. Какие рабочие дни омичи считают удачными

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какой день на работе они считают лучшим.
9% респондентов указали на день получения премии. 8% сказали о периоде достижения высоких трудовых показателей. Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6% опрошенных. А каждый двадцатый указал на день, когда начался отпуск.
Всего два человека из 100 отметили положительным празднование своего дня рождения с коллегами. По 1% респондентов указали на время похвал от руководства, повышения, увеличения зарплаты или завершения проекта.
Треть уверены: за прошедший год ничего хорошего на работе не было. А 4% наоборот наслаждались каждым трудовым днем.
В ходе опроса выяснилось, что мужчин чаще радует премия, а женщин — отпуск.