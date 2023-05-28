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Премия, повышение и отпуск. Какие рабочие дни омичи считают удачными

28 мая 2023, 12:22
Фото: 1MI
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9% омичей считают лучшим рабочим днем тот, в который пришла премия

Результаты опроса показали, что мужчины больше любят деньги, а женщины — отдых.
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Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какой день на работе они считают лучшим.

9% респондентов указали на день получения премии. 8% сказали о периоде достижения высоких трудовых показателей. Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6% опрошенных. А каждый двадцатый указал на день, когда начался отпуск.

Всего два человека из 100 отметили положительным празднование своего дня рождения с коллегами. По 1% респондентов указали на время похвал от руководства, повышения, увеличения зарплаты или завершения проекта.

Треть уверены: за прошедший год ничего хорошего на работе не было. А 4% наоборот наслаждались каждым трудовым днем.

В ходе опроса выяснилось, что мужчин чаще радует премия, а женщин — отпуск.

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#Опросы#Работа#Отпуск#Премия#Общество#Новости#Омск#Омская область
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