«Они забыли». Омичи массово требуют капремонта дороги на окраине

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Горожане записали публичное обращение к врио губернатора Виталию Хоценко. Просят обратить внимание на участок улицы Воровского, который давно не ремонтировали: от пересечения с 10-й Электровозной до Новосибирского тракта.
«Здесь без каких-либо экспертов и заключений понятно, что дорога не соответствует требованиям, трясет сильно. Все ремонтные работы в виде заплаток не улучшили ситуацию», — пишет местная жительница в группе «Инцидент Омск».
Женщина сняла на камеру свою поездку в салоне маршрутки №350. Автомобиль то и дело подпрыгивает на ямах, пассажиры вынуждены крепко держатся, машину ведет из стороны в сторону. И проблема тут, подчеркнем, не в водителе.
Автор публикации поясняет, что около пяти лет назад на Воровского капитально ремонтировали дорогу. Но указанный участок почему-то обошли. Омичка просит принять меры, решить вопрос в этом году, поскольку магистраль загружена транспортом.
Большинство пользователей в комментариях поддержали женщину и заявили: дорога действительно нуждается в ремонте, она одна их худших в городе. Правда, далеко не все верят в «силу интернета», некоторые омичи считают, что просьбы горожан не будут услышаны.
«Они забыли про эту дорогу. Когда Ленинградский мост начали ремонтировать, половина потока рванула через объезд по Воровского, в том числе и грузовые машины. В данный момент там невозможно ездить», — пишет еще одна местная жительница.
Омичи из других районов региона поделились своей проблемой. Так, житель Нефтяников заявил, что в ремонте нуждается дорога на проспекте Мира. А сельчанин указал на нужду обновить магистрали в Усть-Ишиме.
Публикация не стала единственной за последние сутки. «Улицу Маяковского собираются делать? Яма на яме. Особенно в районе Степной», — пишет омич в группе «Омск ВК».
И это обращение пользователи тоже встретили с пониманием. Говорят, на указанном участке если и ведется ремонт, то ямочный. Таким не довольны. Сейчас дорога на Маяковского в прямоугольных дырах, заявил автолюбитель, машину жалко.