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Омич едва не упал с балкона, Оша высыхает, павлин на заднем дворе. Воскресный Омск

28 мая 2023, 14:00
Фото: Город55
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Омич едва не упал с балкона

Шокирующий случай произошел вечером в одном из дворов Омска. Мужчина повис на балконе четвертого этажа. Не волнуйтесь, эта история со счастливым концом. Мы поговорили с очевидцем событий и правоохранителями, а также поискали информацию об инциденте на просторах интернета. Читайте подробности:

«Вообще жесть». Омич едва не упал с балкона под возгласы очевидцев
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Выбросы, мусор, дороги

Омичи в соцсетях вновь говорят о «вечном». Дайджест актуальных проблем на 28 мая:

  • режим НМУ привел к многочисленным жалобам на дым и неприятный запах;
  • в омском СНТ появилась невероятных размеров стихийная свалка (у нас есть видео);
  • омичи бьют тревогу: река Оша высыхает;
  • горожане с окраин публично попросили капитального ремонта «забытых» дорог.

Павлин в Омске

Омич из Старого Кировска обнаружил павлина на заднем дворе. Мужчина задался вопросом: что делать с птицей? Мы рассказываем про случай и даже публикуем красочные фото:

Невероятный хвост и огромный размер. В Омске заметили необычное существо
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#Омск#Омская область#Итоги дня#Соцсети#Очевидцы#Птица#Происшествия#Город#Общество#Новости
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