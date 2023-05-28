Омич едва не упал с балкона, Оша высыхает, павлин на заднем дворе. Воскресный Омск

Шокирующий случай произошел вечером в одном из дворов Омска. Мужчина повис на балконе четвертого этажа. Не волнуйтесь, эта история со счастливым концом. Мы поговорили с очевидцем событий и правоохранителями, а также поискали информацию об инциденте на просторах интернета. Читайте подробности: