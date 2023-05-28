Омич едва не упал с балкона, Оша высыхает, павлин на заднем дворе. Воскресный Омск

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:00
Шокирующий случай произошел вечером в одном из дворов Омска. Мужчина повис на балконе четвертого этажа. Не волнуйтесь, эта история со счастливым концом. Мы поговорили с очевидцем событий и правоохранителями, а также поискали информацию об инциденте на просторах интернета. Читайте подробности:
Омичи в соцсетях вновь говорят о «вечном». Дайджест актуальных проблем на 28 мая:
Омич из Старого Кировска обнаружил павлина на заднем дворе. Мужчина задался вопросом: что делать с птицей? Мы рассказываем про случай и даже публикуем красочные фото: