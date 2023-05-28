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«Не без шероховатостей». Названы причины долгого строительства в Омске

28 мая 2023, 05:04
Фото: 1MI
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Мэр Омска Шелест назвал дефицит рабочих причиной долгого строительства

В процессе работы появляются проблемы, которых не было на этапе проектирования.

27 мая состоялся традиционный субботний объезд по городским стройкам. О результатах проверки в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

Основные проблемы на площадках — дефицит рабочих рук и недочеты, которые не были очевидны на этапе проектирования. Сейчас в мэрии пытаются выстроить диалог со строителями, привлечь дополнительные ресурсы.

В рамках объезда градоначальник посетил стройплощадки школы в микрорайоне «Серебряный берег» и дома на 6-й Станционной для переселенцев из аварийного жилья, а также школы №3 и №75 — там сейчас идет капитальный ремонт.

«Процесс идет, но не без шероховатостей», — подчеркнул Шелест. Напомним, ранее мы сообщали, что объект на 6-й Станционной не успевают построить в срок из-за нехватки сотрудников.

«Не хватает рабочих рук». В Омске не успевают построить дом на 6-й Станционной
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#Строительство#Школа#Проверка#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей шелест
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