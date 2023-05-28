На треть выше средней по области. Озвучена зарплата сотрудников омских химпредприятий

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 10:03
28 мая — День химика. Поздравление в своем телеграм-канале опубликовал врио губернатора Виталий Хоценко. Он отметил: «Впереди нас ждёт еще много свершений».
Омская область — лидер в Сибири по производству технического углерода, синтетического каучука и пластмассы. Об этом сообщают местные статистики. Они подготовили тематический анализ.
В марте 2023 года на местных предприятиях трудились почти шесть тысяч человек. Средняя зарплата — около 68 тысяч рублей, что на 35% выше значений по области в целом.
Выпуск химических продуктов за месяц — с февраля по март — увеличился на 7,7%. Выросло производство смазочных материалов, бензола, серы, каучука, пластмассы, моющих средств.