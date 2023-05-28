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Гоголь по-новому и фильм на сцене. Как в Омске проходит «Золотая маска»

28 мая 2023, 10:22
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске на «Золотой маске» показали «Отца Сергия» Камы Гинкаса

Театральный фестиваль завершится 2 июня.

Сейчас в Омске в 12-й раз проходит театральный фестиваль «Золотая маска». Он стартовал 25 мая. Детали сообщает минкульт.

Открыл программу в государственном академическом театре драмы спектакль «Отец Сергий», это свежая работа режиссера Камы Гинкаса. Сегодня и завтра, 28 и 29 мая, зрители увидят постановку Петра Фоменко «Волки и Овцы», а 31 мая и 1 июня — спектакль-номинант этого года «Я — Сергей Образцов».

Фестиваль примут и на сцене Театра кукол, актера и маски «Арлекин». 27 и 28 мая омичи увидели новое авторское прочтение гоголевской комедии «Ревизор» от театра кукол Республики Карелия.

«Золотая маска» завершится 2 июня. Финальные показы состоятся 1 и 2 июня. На суд зрителей — сценическая версия фильма Вуди Аллена «Мужья и жены» в исполнении ведущих артистов МХТ им. А. П. Чехова на сцене Музыкального театра.

Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»
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#Театр#Золотая маска#Культура#Новости#Омск#Россия
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