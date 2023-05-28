Гоголь по-новому и фильм на сцене. Как в Омске проходит «Золотая маска»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Сейчас в Омске в 12-й раз проходит театральный фестиваль «Золотая маска». Он стартовал 25 мая. Детали сообщает минкульт.
Открыл программу в государственном академическом театре драмы спектакль «Отец Сергий», это свежая работа режиссера Камы Гинкаса. Сегодня и завтра, 28 и 29 мая, зрители увидят постановку Петра Фоменко «Волки и Овцы», а 31 мая и 1 июня — спектакль-номинант этого года «Я — Сергей Образцов».
Фестиваль примут и на сцене Театра кукол, актера и маски «Арлекин». 27 и 28 мая омичи увидели новое авторское прочтение гоголевской комедии «Ревизор» от театра кукол Республики Карелия.
«Золотая маска» завершится 2 июня. Финальные показы состоятся 1 и 2 июня. На суд зрителей — сценическая версия фильма Вуди Аллена «Мужья и жены» в исполнении ведущих артистов МХТ им. А. П. Чехова на сцене Музыкального театра.