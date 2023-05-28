Гоголь по-новому и фильм на сцене. Как в Омске проходит «Золотая маска»

Открыл программу в государственном академическом театре драмы спектакль «Отец Сергий», это свежая работа режиссера Камы Гинкаса. Сегодня и завтра, 28 и 29 мая, зрители увидят постановку Петра Фоменко «Волки и Овцы», а 31 мая и 1 июня — спектакль-номинант этого года «Я — Сергей Образцов».