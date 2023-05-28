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«Это кошмар». Омичи стали жертвами режима «черного неба»

28 мая 2023, 03:48
Фото: 1MI
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В Омске объявлен режим НМУ до 28 мая

Минприроды сообщает, что избытка вредных веществ в воздухе нет.

В Омской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловия первой степени опасности. Период действия — до 10:00 28 мая. Это значит, что слабые порывы ветра плохо рассеивают вредные примеси в воздухе.

Последний раз режим НМУ объявляли 27 мая. В группе «Дыши! Омск» горожане опубликовали жалобы. Жители Амура-2 говорят, что сутки «задыхаются». Омичи с десятилетия рассказывают о дыме в центре города.

«Левый берег. Бульвар Архитекторов. Вонь стоит невыносимая. Через открытые окна просачивается. Это кошмар», — пишет местный житель.

Отметим, в сводке регионального минприроды сообщается, что превышение ПДК не зафиксировано. На 29 мая ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

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#Выбросы#Жалобы#Соцсети#Минприроды#Общество#Город#Новости#Омск
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