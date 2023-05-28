Далеко-далеко на лугу пасется. В Омской области стало меньше коров

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Омские статистики отчитались о поголовье скота и птицы за апрель 2023 года. Так, свиней стало на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — почти 375 тысяч голов.
А вот поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,8%. Всего насчитывается 368,5 тысяч голов: более 142 тысяч коров, почти 228 тысяч овец и коз. Поголовье птицы — на уровне прошлого года, сообщают статистики.
Напомним, ранее мы рассказывали о темпах производства мяса, молока и яиц в Омской области: