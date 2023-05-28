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Далеко-далеко на лугу пасется. В Омской области стало меньше коров

28 мая 2023, 08:48
Фото: 1MI
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В Омской области стало меньше крупного рогатого скота

Аналитики сравнили данные за апрель этого и прошлого годов.

Омские статистики отчитались о поголовье скота и птицы за апрель 2023 года. Так, свиней стало на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — почти 375 тысяч голов.

А вот поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,8%. Всего насчитывается 368,5 тысяч голов: более 142 тысяч коров, почти 228 тысяч овец и коз. Поголовье птицы — на уровне прошлого года, сообщают статистики.

Напомним, ранее мы рассказывали о темпах производства мяса, молока и яиц в Омской области:

Омлет для мажоров. В Омске вдруг стало меньше яиц
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#Статистика#Омскстат#Животные#Сельское хозяйство#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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