Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Изображение материала

Без штрафов и намордников. Список мест, где можно гулять с собаками в Омске

28 мая 2023, 13:16
Фото: Город55
иллюстрация
Больше всего площадок для выгула питомцев обустроено на территории Советского округа.

В прошлом году депутаты Омского горсовета активно обсуждали вопрос о том, где выгуливать собак можно, а где нельзя. По итогу под запрет попали детские и спортивные площадки, территории школ, медицинских организаций, городские пляжи, кладбища и рынки. Нет прохода омичам с питомцами и на массовые мероприятия, где не предусмотрено участия домашних животных. Само собой, у владельцев появляется вопрос, где гулять с собаками по закону можно.

Город55 составил список мест, предназначенных специально для этих целей. В него вошли 14 площадок, которые были отмечены на момент публикации в сервисе Google Карты.

Штрафы и ограничения: что нужно знать перед выходом на прогулку с собакой

Владельцам питомцев перед выгулом следует ознакомиться со статьей 57 КоАП Омской области «Нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания домашних животных». Согласно указанным в ней данным, за выгул собак в неположенном месте нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Город55

Также стоить изучить федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, согласно статье 13, хозяева собак должны исключить те моменты, когда питомцы самостоятельно без присмотра переходят дорогу. За любимцами нужно также пристально следить в лифтах и подъездах многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках. Кроме того, как многим уже известно, владельцы обязаны убирать фекалии своих питомцев на территориях общего пользования.

Вдобавок ко всему, хозяевам собак желательно изучить постановление правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак». В нем указаны породы, которых необходимо выгуливать исключительно в наморднике и на поводке.

Площадки для собак, где можно побегать со своим питомцем в Омске

С ограничениями, вроде бы, ясно, а вопрос с тем, где в итоге можно гулять, остается открытым. Так что теперь о разрешенных местах выгула собак. К ним относятся специализированные площадки, где в том числе можно и дрессировать питомцев.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Город55

Советский округ

  1.  Сквер Молодоженов (координаты: 55.034857° 73.253745°)

    На территории есть небольшая площадка, на которую можно попасть в любое время. Некоторые омичи считают, что ограждение здесь низковатое для собак крупных пород, но в целом оценка у места неплохая — 3 из 5 звезд. Сюда приходят в основном жители городка Нефтяников.

  2. Микрорайон Заозерный (координаты: 55.055473° 73.312276°)

    Площадка находится между жилыми домами по ул. Коммунальная, 17 и 19. Еще прошлым летом здесь можно было играть с питомцами, однако в этом году на забор был повешен замок. Владельцы собак сетуют на закрытие территории, из-за чего оценка достаточно низкая — 2,3 из 5 звезд.

  3. Микрорайон Заозерный (координаты: 55.049393° 73.300286°)

    Отзывов на эту площадку горожане еще не оставляли, поэтому неизвестно, открыта ли она. Место для выгула расположено между домами по ул. Светлая, 4/1 и 4/2.
     
  4. Советский парк (координаты: 55.025559° 73.271735°)

    Одно из самых популярных мест для прогулки с питомцами в Нефтяниках. Этой площадке собачники ставят 4 из 5 звезд. Здесь отличная тренировочная площадка, за посещение которой не нужно платить. Владельцы говорят, что снаряды тут преимущественно для занятий с крупными породами, но их можно использовать и для собак среднего размера. На территории стоит урна.
     
  5. Сквер «Серебряный» (координаты: 55.003471° 73.344873°)

    Местные жители отмечают, что здесь достаточно приличная площадка, где гуляют вежливые хозяева с воспитанными собаками. Так что оценка у этого места, согласно Google Картам, высокая — 5 из 5 звезд. Практически рядом с ней, рядом со строящейся школой, находится другая огороженная территория для выгула питомцев. Ее координаты — 55.002215° 73.346355°.

  6. «Зеленый остров» (координаты: 54.999428° 73.341896°)

Эта площадка пользуется популярностью не только у жителей близлежащих домов, но, пожалуй, и у всего города. Место, по мнению владельцев собак, отличное, но слабо оборудовано — здесь имеется только четыре снаряда, бум и три барьера. Некоторых также не устраивает, что территория сильно зарастает, из-за чего площади для выгула становится меньше. Тем не менее площадке ставят 4,5 из 5 звезд.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Город55

Кировский округ

  1. Сквер «Городская поляна» (координаты: 54.987003° 73.273927°)

    Площадку оборудовали по инициативе местных жителей. Параллельно здесь благоустраивались и сквер по нацпроекту, и территория для выгула. КТОС «Левобережный-1» получил муниципальный грант на обустройство этого места. Владельцы и их питомцы могут гулять тут, когда захотят бесплатно.

  2. Площадка на Дмитриева (координаты: 54.979599° 73.302716°)

    Она расположена у дома по ул. Дмитриева, 18/1. Собачники ставят ей низкую оценку (2,2 из 5 звезд) из-за недоступности площадки. Горожане говорят, что она очень часто закрыта на ключ. Дело в том, что эту площадку используют только для занятий клуба «Юный кинолог».
     
  3. 11-й микрорайон (координаты: 54.98483° 73.322264°)

    Площадка соседствует с лицеем № 54. Это бесплатное место для выгула славится среди владельцев собак. Многие мечтают, чтобы и в их районах оборудовали подобные территории. Например, те, кто проживает у Телевизионного завода. Они готовы ездить сюда с питомцами через весь город. Оценка площадки — 4 из 5 звезд.
     
  4. Площадка у 3-го Островского переулка (координаты: 54.977979° 73.341956°)

Гражданским не стоит тратить время на поездку сюда, так как это частная собственность. Территорию используют для выгула служебных собак УМВД, для остальных она закрыта.

иллюстрацияиллюстрация
иллюстрация
Фото: Город55

Ленинский округ

  1. Иртышская набережная (координаты: 54.942308° 73.371108°)

    Место находится на набережной у Речного порта. Сюда может попасть любой желающий, однако на территории нет какого-либо оборудования для дрессировки собак.

  2. Площадка на Демьяна Бедного

Согласно Google Картам, тут расположена спортивно-дрессировочная площадка «Ко мне». Ее можно найти, если ориентироваться на жилой дом по ул. Демьяна Бедного, 3/2. Оценка у этого места очень низкая (1 из 5 звезд). Владельцы домашних животных утверждают, что площадка никак не оборудована, здесь только пустырь и мусор.

Центральный округ

  1. Площадка на территории детского зоопарка (координаты: 54.965858° 73.393653°)

Омичам не стоит обольщаться, так как тут могут гулять только ребята с собаками, занимающиеся в детском кружке. Кто-то готов даже заплатить за вход, потому что место достаточно привлекательное, однако доступ к нему имеют исключительно юные кинологи.

«Раньше заявок не поступало». В Омске пытаются отловить собак, напавших на детей
Узнать подробнее
#Собаки#Выгул собак#Площадки для собак#Административный штраф#Общество#Город#Новости#Омск#Алина Ясинская
Подпишитесь
Прощание с Варнавским, жуткое смертельное ДТП под Омском, уход Крылова из «Авангарда»
Сегодня, 10:47
«Вообще жесть». Омич едва не упал с балкона под возгласы очевидцев
Сегодня, 12:41
«Аллею полностью завалили». Омич сообщает о стихийной свалке в СНТ
Сегодня, 04:13
«Они забыли». Омичи массово требуют капремонта дороги на окраине
Сегодня, 11:53
Грозы и жара. Что ждет омичей перед началом лета
Сегодня, 07:57
Невероятный хвост и огромный размер. В Омске заметили необычное существо
Сегодня, 06:28