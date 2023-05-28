Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В прошлом году депутаты Омского горсовета активно обсуждали вопрос о том, где выгуливать собак можно, а где нельзя. По итогу под запрет попали детские и спортивные площадки, территории школ, медицинских организаций, городские пляжи, кладбища и рынки. Нет прохода омичам с питомцами и на массовые мероприятия, где не предусмотрено участия домашних животных. Само собой, у владельцев появляется вопрос, где гулять с собаками по закону можно.
Город55 составил список мест, предназначенных специально для этих целей. В него вошли 14 площадок, которые были отмечены на момент публикации в сервисе Google Карты.
Владельцам питомцев перед выгулом следует ознакомиться со статьей 57 КоАП Омской области «Нарушение установленных органами местного самоуправления правил содержания домашних животных». Согласно указанным в ней данным, за выгул собак в неположенном месте нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.
Также стоить изучить федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, согласно статье 13, хозяева собак должны исключить те моменты, когда питомцы самостоятельно без присмотра переходят дорогу. За любимцами нужно также пристально следить в лифтах и подъездах многоквартирных домов, во дворах, на детских и спортивных площадках. Кроме того, как многим уже известно, владельцы обязаны убирать фекалии своих питомцев на территориях общего пользования.
Вдобавок ко всему, хозяевам собак желательно изучить постановление правительства РФ от 29 июля 2019 года № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак». В нем указаны породы, которых необходимо выгуливать исключительно в наморднике и на поводке.
С ограничениями, вроде бы, ясно, а вопрос с тем, где в итоге можно гулять, остается открытым. Так что теперь о разрешенных местах выгула собак. К ним относятся специализированные площадки, где в том числе можно и дрессировать питомцев.
Эта площадка пользуется популярностью не только у жителей близлежащих домов, но, пожалуй, и у всего города. Место, по мнению владельцев собак, отличное, но слабо оборудовано — здесь имеется только четыре снаряда, бум и три барьера. Некоторых также не устраивает, что территория сильно зарастает, из-за чего площади для выгула становится меньше. Тем не менее площадке ставят 4,5 из 5 звезд.
Гражданским не стоит тратить время на поездку сюда, так как это частная собственность. Территорию используют для выгула служебных собак УМВД, для остальных она закрыта.
Согласно Google Картам, тут расположена спортивно-дрессировочная площадка «Ко мне». Ее можно найти, если ориентироваться на жилой дом по ул. Демьяна Бедного, 3/2. Оценка у этого места очень низкая (1 из 5 звезд). Владельцы домашних животных утверждают, что площадка никак не оборудована, здесь только пустырь и мусор.
Омичам не стоит обольщаться, так как тут могут гулять только ребята с собаками, занимающиеся в детском кружке. Кто-то готов даже заплатить за вход, потому что место достаточно привлекательное, однако доступ к нему имеют исключительно юные кинологи.