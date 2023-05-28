Больше всего площадок для выгула питомцев обустроено на территории Советского округа.

Штрафы и ограничения: что нужно знать перед выходом на прогулку с собакой

Площадки для собак, где можно побегать со своим питомцем в Омске

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