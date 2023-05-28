«Аллею полностью завалили». Омич сообщает о стихийной свалке в СНТ

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В редакцию Города55 обратился омич. Он рассказал о стихийной свалке на территории садового товарищества «Перепелка».
«По нескольку раз в день вывозят мусор и сваливают на заброшенные дачи, уже аллею одну почти полностью завалили строительным и бытовым мусором», — говорит мужчина. Он предоставил нам видеозаписи с места.
Местный житель даже сфотографировал номер машины потенциального нарушителя. Речь о ГАЗели. Эти данные мы не публикуем по этическим соображениям.
Автор видео хочет придать ситуацию огласке, чтобы к создателю стихийной свалки в СНТ приняли меры.
Напомним, ранее мы неоднократно рассказывали о мусорной проблеме в Омске. Месячник чистоты завершился почти месяц назад, однако отходы все еще доставляют неудобства жителям региона.