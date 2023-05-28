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«Аллею полностью завалили». Омич сообщает о стихийной свалке в СНТ

28 мая 2023, 04:13
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском СНТ «Перепелка» появилась стихийная свалка

Очевидец представил нам видеозаписи с места событий.

В редакцию Города55 обратился омич. Он рассказал о стихийной свалке на территории садового товарищества «Перепелка».

«По нескольку раз в день вывозят мусор и сваливают на заброшенные дачи, уже аллею одну почти полностью завалили строительным и бытовым мусором», — говорит мужчина. Он предоставил нам видеозаписи с места.

мусор в СНТ
Видео: предоставлено Городу55

Местный житель даже сфотографировал номер машины потенциального нарушителя. Речь о ГАЗели. Эти данные мы не публикуем по этическим соображениям.

Автор видео хочет придать ситуацию огласке, чтобы к создателю стихийной свалки в СНТ приняли меры.

мусор в СНТ
Видео: предоставлено Городу55

Напомним, ранее мы неоднократно рассказывали о мусорной проблеме в Омске. Месячник чистоты завершился почти месяц назад, однако отходы все еще доставляют неудобства жителям региона.

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#Мусор#Вывоз мусора#Отходы#Свалка#Снт#Общество#Новости#Омск#Омская область#Видео
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