В Омской области двухлетний мальчик упал с едущего мотоблока — его госпитализировали

Выяснилось, что 43-летний мужчина, управляя мотоблоком, уронил двухлетнего мальчика. Происшествие случилось в районе дома №12 на улице Доманская.



В результате падения ребенку понадобилась медицинская помощь. Сейчас по данному факту началась проверка.