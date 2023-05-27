Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Изображение материала

В Омской области двухлетний мальчик упал с едущего мотоблока — его госпитализировали

27 мая 2023, 09:39
Фото: Город55
иллюстрация
Авария произошла в поселке Лесном Исилькульского района.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 27 мая, в поселке Лесном Исилькульского района произошло ДТП.

«В 12 часов 05 минут в ОМВД России по Исилькульскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии», — уточнили в ГАИ.

Выяснилось, что 43-летний мужчина, управляя мотоблоком, уронил двухлетнего мальчика. Происшествие случилось в районе дома №12 на улице Доманская.

В результате падения ребенку понадобилась медицинская помощь. Сейчас по данному факту началась проверка.

В жутком ДТП на омской трассе погиб отец вместе с 7-летней дочерью
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#ДТП#ДТП с детьми#ДТП с пострадавшими#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Дети
Подпишитесь
«Детектор лжи»: мифы и реальность, или На чем «прокололся» корреспондент Города55
Сегодня, 00:03
Продержался 4 месяца. Перевозчик отменил субсидированный авиарейс Омск — Тобольск
Сегодня, 03:57
Омск вошел в топ-10 городов-миллионников по доступности образования
Сегодня, 06:42
Дороги в омских «Кварталах Драверта» за 248,5 млн рублей построит «Арт Ремстрой»
Вчера, 09:18
Провал в памяти после инсульта. В Омске спасли потерявшегося рыбака
Сегодня, 05:43
Спустя сутки «встал на ноги». Омские врачи спасли молодого пациента с инсультом
Сегодня, 04:36