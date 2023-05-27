В Омской области двухлетний мальчик упал с едущего мотоблока — его госпитализировали

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Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 27 мая, в поселке Лесном Исилькульского района произошло ДТП.
«В 12 часов 05 минут в ОМВД России по Исилькульскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии», — уточнили в ГАИ.
Выяснилось, что 43-летний мужчина, управляя мотоблоком, уронил двухлетнего мальчика. Происшествие случилось в районе дома №12 на улице Доманская.
В результате падения ребенку понадобилась медицинская помощь. Сейчас по данному факту началась проверка.