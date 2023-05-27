Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Изображение материала

Провал в памяти после инсульта. В Омске спасли потерявшегося рыбака

27 мая 2023, 05:43
Фото: Город55
иллюстарция

Омские поисковики спасли мужчину, потерявшегося на рыбалке после инсульта

Мужчину разыскивали 3 опытных поисковика.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что в четверг, 25 мая, потерялся 49-летний омич.

Оказалось, что днем он вместе с другом поехал на рыбалку. Однако после посиделок у озера друг ушел, а мужчина остался. Спустя некоторое время у него случился провал в памяти и непонимание того, где он вообще находится. Кроме того, мужчина не может полноценно передвигаться из-за недавно перенесенного инсульта.

«Прохладно, телефон предательски разряжается. Мужчина звонит на 112. Гудок, другой, объяснение обстоятельств. Служба 112 передала информацию в наш отряд. И с пропавшим связывается специалист нашего направления „Лес на связи“: мимо каких объектов проходили, что помнит, какие звуки слышит, видит ли огни», — уточнили в «ЛизаАлерт».

Мужчину разыскивали 3 опытных поисковика. Специалист «Леса на связи» предположил 2 точки, в которых может находится омич. Спасатели уже неоднократно работали на этой местности и смогли выйти на правильный путь.

«Зовем пропавшего по имени, слышим от него отклик, другой — значит, правильный путь, идем дальше. Найден, жив! Замерз, едва говорит, но глаза светятся счастьем», — рассказали поисковики.

В итоге мужчину на носилках эвакуировали в безопасное место, а после передали сотрудникам скорой помощи.

Ночевали на чужой даче. В Омске нашли пропавших мальчиков
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Спасение людей#Спасение человека#Лиза Алерт#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Детектор лжи»: мифы и реальность, или На чем «прокололся» корреспондент Города55
Сегодня, 00:03
Продержался 4 месяца. Перевозчик отменил субсидированный авиарейс Омск — Тобольск
Сегодня, 03:57
Нечем оповещать. В Омске не работают больше 40 электросирен
Вчера, 08:01
Дороги в омских «Кварталах Драверта» за 248,5 млн рублей построит «Арт Ремстрой»
Вчера, 09:18
Спустя сутки «встал на ноги». Омские врачи спасли молодого пациента с инсультом
Сегодня, 04:36