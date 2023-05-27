Провал в памяти после инсульта. В Омске спасли потерявшегося рыбака

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:46
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что в четверг, 25 мая, потерялся 49-летний омич.
Оказалось, что днем он вместе с другом поехал на рыбалку. Однако после посиделок у озера друг ушел, а мужчина остался. Спустя некоторое время у него случился провал в памяти и непонимание того, где он вообще находится. Кроме того, мужчина не может полноценно передвигаться из-за недавно перенесенного инсульта.
«Прохладно, телефон предательски разряжается. Мужчина звонит на 112. Гудок, другой, объяснение обстоятельств. Служба 112 передала информацию в наш отряд. И с пропавшим связывается специалист нашего направления „Лес на связи“: мимо каких объектов проходили, что помнит, какие звуки слышит, видит ли огни», — уточнили в «ЛизаАлерт».
Мужчину разыскивали 3 опытных поисковика. Специалист «Леса на связи» предположил 2 точки, в которых может находится омич. Спасатели уже неоднократно работали на этой местности и смогли выйти на правильный путь.
«Зовем пропавшего по имени, слышим от него отклик, другой — значит, правильный путь, идем дальше. Найден, жив! Замерз, едва говорит, но глаза светятся счастьем», — рассказали поисковики.
В итоге мужчину на носилках эвакуировали в безопасное место, а после передали сотрудникам скорой помощи.