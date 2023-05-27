Провал в памяти после инсульта. В Омске спасли потерявшегося рыбака

Оказалось, что днем он вместе с другом поехал на рыбалку. Однако после посиделок у озера друг ушел, а мужчина остался. Спустя некоторое время у него случился провал в памяти и непонимание того, где он вообще находится. Кроме того, мужчина не может полноценно передвигаться из-за недавно перенесенного инсульта.