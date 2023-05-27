Организаторы НМЭК-2023 подвели итоги мероприятия

В свою очередь, глава Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что жизнь в здоровой окружающей среде не может быть привилегией отдельных стран. Это право каждого народа. Все люди живут в одной экосистеме Земли, и если ее разрушить, то человечеству просто негде будет укрыться.