Организаторы НМЭК-2023 подвели итоги мероприятия

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Эксперты отметили, что конгресс – это основное государственное событие в сфере экологии, имеющее международное значение, пишет nashgorod.ru. Он уже 10 лет собирает учёных, представителей профильных ведомств и бизнесменов для обсуждения проблем, связанных с охраной окружающей среды.
Организаторами конгресса выступили правительство РФ, Совфед, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. Фонд Росконгресс стал оператором по его подготовке и проведению, а медиахолдинг 1MI – официальным информационным партнёром.
Сообщается, что НМЭК-2023 объединил более 1500 участников – примерно вдвое больше, чем в 2021 году. Свои делегации прислали 52 страны и территории.
Спикерами конгресса стали примерно 100 представителей научного сообщества. В их числе – 50 российских и зарубежных экологических организаций. Участвовали в мероприятии и свыше 300 бизнесменов, представлявших более 150 иностранных и отечественных компаний.
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия располагает уникальными экологическими компетенциями и готова ими делиться. В то же время есть государства, использующие экоповестку в качестве инструмента политического и экономического давления. Абрамченко назвала это недопустимой экологической дискриминацией.
В свою очередь, глава Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что жизнь в здоровой окружающей среде не может быть привилегией отдельных стран. Это право каждого народа. Все люди живут в одной экосистеме Земли, и если ее разрушить, то человечеству просто негде будет укрыться.
Организаторы НМЭК-2023 сообщили, что в этом году впервые был проведён Молодёжный день. Он привлёк более 2000 представителей разных экологических и молодежных сообществ, а в его деловой программе приняли участие свыше 100 спикеров.