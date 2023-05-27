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Published Сегодня, 12:01

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Омичей заставят заплатить за разруху

27 мая 2023, 12:01
Фото: Город55
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В Омске начнут штрафовать владельцев заброшенных дач

Ситуацию намерены изменить уже к 2024 году.

На сегодняшний день в Омской области насчитывается свыше 50 тысяч заброшенных дач. Собственники этих участков начнут получать штрафы. Данный проект уже разрабатывают в федеральном правительстве. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Иртыш».

«Проблему брошенных садовых участков подняли на федеральном уровне. Сейчас же если дача вам не нужна, ее можно продать или написать отказ. Тогда таким участком может распоряжаться и администрация и СНТ. Даже бесплатно можно отдать членам товарищества», — рассказали в эфире.

Кроме того, сухая трава и брошенные строения представляют серьезную пожарную опасность. Отметим, что ситуацию намерены изменить уже к 2024 году.

53 тысячи «мертвых душ». В Омской области на брошенных дачах много лет живет беда
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#Ксения Карагодина#Омск#Общество#Город#Происшествия#Деньги#Штраф#Административный штраф#Дача#Новости#Омская область
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