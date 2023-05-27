Омичей заставят заплатить за разруху

На сегодняшний день в Омской области насчитывается свыше 50 тысяч заброшенных дач. Собственники этих участков начнут получать штрафы. Данный проект уже разрабатывают в федеральном правительстве. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Иртыш».