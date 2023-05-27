Омичей заставят заплатить за разруху

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
На сегодняшний день в Омской области насчитывается свыше 50 тысяч заброшенных дач. Собственники этих участков начнут получать штрафы. Данный проект уже разрабатывают в федеральном правительстве. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Иртыш».
«Проблему брошенных садовых участков подняли на федеральном уровне. Сейчас же если дача вам не нужна, ее можно продать или написать отказ. Тогда таким участком может распоряжаться и администрация и СНТ. Даже бесплатно можно отдать членам товарищества», — рассказали в эфире.
Кроме того, сухая трава и брошенные строения представляют серьезную пожарную опасность. Отметим, что ситуацию намерены изменить уже к 2024 году.