Омичей пригласили в «Старину Сибирскую» на празднование Троицы

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Музей-заповедник «Старина Сибирская» приглашает омичей на праздничные гуляния, посвященные Троице. Праздник пройдет 3 и 4 июня с 12 часов дня.
«Будем водить летние хороводы, наслаждаться летним теплом и общением друг с другом. Обязательно сплетем вместе с вами березовые венки, которые вы сможете увезти с собой и отпустить в реку, загадав желание», — сообщили в официальной группе ВКонтакте.
Кроме того, гости смогут самостоятельно изготовить традиционную куклу «Троицкий семик». А на прогулке по сибирской деревеньке гостей ждут сытные блюда, различные сувениры, игры и казачьи забавы.