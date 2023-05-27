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Омичей пригласили в «Старину Сибирскую» на празднование Троицы

27 мая 2023, 11:19
Фото: Музей-заповедник "Старина Сибирская"
Праздник пройдет 3 и 4 июня с 12 часов дня.

Музей-заповедник «Старина Сибирская» приглашает омичей на праздничные гуляния, посвященные Троице. Праздник пройдет 3 и 4 июня с 12 часов дня.

«Будем водить летние хороводы, наслаждаться летним теплом и общением друг с другом. Обязательно сплетем вместе с вами березовые венки, которые вы сможете увезти с собой и отпустить в реку, загадав желание», — сообщили в официальной группе ВКонтакте.

Кроме того, гости смогут самостоятельно изготовить традиционную куклу «Троицкий семик». А на прогулке по сибирской деревеньке гостей ждут сытные блюда, различные сувениры, игры и казачьи забавы.

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#Омск#Троица#Музей#Праздник#Праздники#Общество#Город#Новости#Омская область#Россия#Ксения Карагодина
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