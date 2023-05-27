Омичам рассказали, какие новые штрафы появятся в России

Пятый запрет. Надо ли отказаться от сотрудничества с правоохранительными органами?

Вдобавок 25 мая Госдума утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые не сотрудничают с силовиками и отказываются устанавливать у себя СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), которая следит за трафиком абонентов. Операторы вынуждены будут платить от 0,001% до 0,003% от выручки. А если нет денег на покупку оборудования, то теперь его можно будет взять «по подписке». Стартовый взнос 500-800 тысяч рублей и абонентская плата 55-110 тысяч рублей в месяц.