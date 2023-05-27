Омичам рассказали, какие новые штрафы появятся в России

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
«НИ» собрали список новых штрафов, которые вступят в силу после одобрения Советом Федерации и Президентом. Однако есть и единственное изменение в КоАП, которое не запрещает, а разрешает что-то. Так, россиянам позволят проживать не по прописке и без регистрации. Пока это изменение представляет лишь инициативу, внесенную на рассмотрение в Госдуму.
Первый запрет. Распространение карты без новых регионов России. Депутаты Госдумы приняли 25 мая во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы до 1 млн рублей для юрлиц, а для физлиц — штраф 3 тысячи рублей или арест до 15 суток за распространение и публичную демонстрацию экстремистских материалов.
«Такие новинки вызвали бурное обсуждение о том, как же школьникам теперь сдавать ЕГЭ, ведь в демо — версии госэкзамена границы по-прежнему отмечены такими, какими были 1 января 2022 года. Рособрнадзору потребовалось несколько часов, чтобы понять всю несуразицу происходящего и пообещать изменить экзамен с добавлением новых регионов» — пояснили в «НИ».
Второй запрет. Не стоит распространять материалы, связанные с историей фашизма. Под новый запрет попадают:
Третий запрет. Разрешать своим животным кусать людей и чужое имущество:
Четвертый запрет. Лучше не шуметь днем в жилых домах. Сейчас по закону соблюдать тишину необходимо только с 23 часов вечера до 7 часов утра. Штраф — 1000–2000 рублей.
«Детали новых ограничений пока не опубликованы: законопроект сначала должен рассмотреть профильный комитет. Так что пока есть надежда, что, наконец, можно будет остановить произвол шумных соседей», — уточнили в «НИ».
Пятый запрет. Надо ли отказаться от сотрудничества с правоохранительными органами?
Вдобавок 25 мая Госдума утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые не сотрудничают с силовиками и отказываются устанавливать у себя СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), которая следит за трафиком абонентов. Операторы вынуждены будут платить от 0,001% до 0,003% от выручки. А если нет денег на покупку оборудования, то теперь его можно будет взять «по подписке». Стартовый взнос 500-800 тысяч рублей и абонентская плата 55-110 тысяч рублей в месяц.