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Омичам рассказали, какие новые штрафы появятся в России

27 мая 2023, 13:15
Фото: Город55
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Однако есть и единственное изменение в КоАП, которое не запрещает, а разрешает что-то.

«НИ» собрали список новых штрафов, которые вступят в силу после одобрения Советом Федерации и Президентом. Однако есть и единственное изменение в КоАП, которое не запрещает, а разрешает что-то. Так, россиянам позволят проживать не по прописке и без регистрации. Пока это изменение представляет лишь инициативу, внесенную на рассмотрение в Госдуму.

Первый запрет. Распространение карты без новых регионов России. Депутаты Госдумы приняли 25 мая во втором и третьем чтениях поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы до 1 млн рублей для юрлиц, а для физлиц — штраф 3 тысячи рублей или арест до 15 суток за распространение и публичную демонстрацию экстремистских материалов.

«Такие новинки вызвали бурное обсуждение о том, как же школьникам теперь сдавать ЕГЭ, ведь в демо — версии госэкзамена границы по-прежнему отмечены такими, какими были 1 января 2022 года. Рособрнадзору потребовалось несколько часов, чтобы понять всю несуразицу происходящего и пообещать изменить экзамен с добавлением новых регионов» — пояснили в «НИ».

Второй запрет. Не стоит распространять материалы, связанные с историей фашизма. Под новый запрет попадают:

  • труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской партии Италии;
  • выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала;
  • выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.

Третий запрет. Разрешать своим животным кусать людей и чужое имущество:

  • если животное нанесло ущерб чьему-то здоровью или имуществу, то хозяин должен будет заплатить штраф 10.000-30.000 рублей как физлицо, 50.000-100.000 рублей как должностное лицо или 100.000-200.000 рублей как юрлицо;
  • если нарушаются общие требования к содержанию животных, то физлицо заплатит штраф 1.500-3.000 рублей, должностное лицо 5.000-15.000 рублей, юрлицо 15.000-30.000;
  • если содержите зоопарк, цирк или дельфинарий без лицензии, то готовьтесь заплатить от 15.000 до 50.000 рублей;
  • за нарушения в содержании приютов также грозит штраф от 15.000 до 30.000 рублей;
  • за жестокое обращение с животными для граждан утверждены штрафы 5.000-15.000 рублей, для должностных лиц — от 15.000 до 30.000 рублей, для организаций — от 50.000 до 100.000 рублей.

Четвертый запрет. Лучше не шуметь днем в жилых домах. Сейчас по закону соблюдать тишину необходимо только с 23 часов вечера до 7 часов утра. Штраф — 1000–2000 рублей.

«Детали новых ограничений пока не опубликованы: законопроект сначала должен рассмотреть профильный комитет. Так что пока есть надежда, что, наконец, можно будет остановить произвол шумных соседей», — уточнили в «НИ».

Пятый запрет. Надо ли отказаться от сотрудничества с правоохранительными органами?
Вдобавок 25 мая Госдума утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые не сотрудничают с силовиками и отказываются устанавливать у себя СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий), которая следит за трафиком абонентов. Операторы вынуждены будут платить от 0,001% до 0,003% от выручки. А если нет денег на покупку оборудования, то теперь его можно будет взять «по подписке». Стартовый взнос 500-800 тысяч рублей и абонентская плата 55-110 тысяч рублей в месяц.

Всего за неделю в Омске выписали около 500 штрафов за парковку на газонах
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#Ксения Карагодина#Омск#Штраф#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Россия
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