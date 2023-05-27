Буцаев: Объем лотов на ЭТП РЭО насчитывает более 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 21:08
Published Сегодня, 21:08
Modified Сегодня, 21:08
Updated Сегодня, 21:08
Буцаев отметил, что одной из главных трудностей при продаже вторичного сырья и ресурсов является наличие объектов обработки в конкретном регионе. Однако особенностью ЭТП является ее функционал, который объединяет всех участников отрасли обращения с отходами на единой платформе. На данный момент на площадке уже зарегистрировалось более 850 пользователей, выставлено более 550 лотов на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Фактор транспортировки играет особую роль в регионах, где существует большое количество сортировочных предприятий. Например, для полимерных отходов расстояние до потребителя не столь важно, в то время как для макулатуры или стекла это имеет решающее значение. Проблемы логистики и доступности региона, например, Ямала, сказываются на торговле. Из-за сложностей в сортировке, компании на Ямале готовы продавать макулатуру за 200-300 рублей за тонну, в то время как в центральной части России цена в 10-30 раз выше.
Заур Абдурахимов, руководитель проекта ЭТП в РЭО, рассказал о работе площадки. Он отметил, что пакет инструментов ЭТП обеспечивает более широкое покрытие рынка за счет создания удобных инструментов взаимодействия между участниками рынка на всей территории России. Абдурахимов подчеркнул, что сегодня пользователи заключают сделки на площадке даже находясь на расстоянии тысяч километров друг от друга. ЭТП в настоящее время является самой крупной площадкой по числу пользователей, поэтому здесь найдутся утилизаторы и заготовители почти для любой отходной фракции.
Пользователям предоставляется возможность торговать всеми видами вторичных ресурсов и сырья, а также заключать сделки на выполнение нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).