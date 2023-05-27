Буцаев: Объем лотов на ЭТП РЭО насчитывает более 1 млрд рублей

Фактор транспортировки играет особую роль в регионах, где существует большое количество сортировочных предприятий. Например, для полимерных отходов расстояние до потребителя не столь важно, в то время как для макулатуры или стекла это имеет решающее значение. Проблемы логистики и доступности региона, например, Ямала, сказываются на торговле. Из-за сложностей в сортировке, компании на Ямале готовы продавать макулатуру за 200-300 рублей за тонну, в то время как в центральной части России цена в 10-30 раз выше.