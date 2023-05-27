10 место в рейтинге образования, взлет цен на бензин и новые штрафы. Омск в субботу

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Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:12
Новость №1. Омск вошел в топ-10 мегаполисов по доступности образования
Омск набрал 16 баллов и занял 10 место в рейтинге городов-миллионников по доступности образования. «NewsNN» составил рейтинг на основе официальных данных Росстата за 2012 и 2022 годы. Лидером стал Санкт-Петербург (47 баллов), на втором месте — Краснодар (41 балл) и третье место заняла Казань (40 баллов). Аутсайдерами стали Волгоград, Самара и Пермь. За последнее десятилетие в 13 из 16 городов сократилось число школ. Однако этому есть объяснение — появление «больших школ». Ситуация с детсадами примерно такая же. Хуже всего дела оказались в Челябинске (-78), Самаре (-70) и Перми (-68). Лидеры по приросту — Москва (200 детсадов), Санкт-Петербург (200 детсадов), Казань (57 детсадов). Таким образом, почти все мегаполисы показали прирост числа мест в детсадах за последнее десятилетие. Исключением стали Омск, Москва, Волгоград и Самара.
Новость №2. На омских заправках подскочили цены на бензин
В Омской области резко подорожал бензин марки А-92 и А-95. Оказалось, что на автозаправочных станциях «Топлайн» и «Юнигаз» топливо стало дороже на 30 копеек. Таким образом, на «Топлайне» АИ-92 обойдется в 45-47 рублей за литр, а за АИ-95 автомобилисты заплатят порядка 49 рублей. На «Юнигазе» бензин стоит немного дороже — 45,67 рублей и 50,12 рублей. Отметим, что АИ-98 на АЗС «Топлайн» подорожал до 59 рублей еще в августе прошлого года. По данным Омскстата средняя цена бензина в конце 2022 года составила: марки АИ-92 — 44,88 рублей за литр; АИ-95 — 48,83 рублей за литр; АИ-98 — 61,12 рублей за литр; ДТ — 59,46 рублей за литр.
Новость №3. Омичам рассказали, какие новые штрафы введут в России
«НИ» сообщают, что среди новых запретов есть и единственное изменение в КоАП, которое не запрещает, а разрешает россиянам проживать не по прописке и без регистрации. А вот запретов целых пять: распространение карты без новых регионов России (штраф до 1 млн рублей для юрлиц, а для физлиц — штраф 3 тысячи рублей или арест до 15 суток); запрещено распространять материалы, связанные с историей фашизма; изменения связанные с животными — ущерб чьему-то здоровью или имуществу, содержание и жестокое обращение (штрафы от 10 до 100 тысяч рублей); соблюдение тишины в жилых домах (подробности не опубликовали); Госдума утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые не сотрудничают с силовиками и отказываются устанавливать у себя СОРМ, которая следит за трафиком абонентов.