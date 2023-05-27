10 место в рейтинге образования, взлет цен на бензин и новые штрафы. Омск в субботу

«НИ» сообщают, что среди новых запретов есть и единственное изменение в КоАП, которое не запрещает, а разрешает россиянам проживать не по прописке и без регистрации. А вот запретов целых пять: распространение карты без новых регионов России (штраф до 1 млн рублей для юрлиц, а для физлиц — штраф 3 тысячи рублей или арест до 15 суток); запрещено распространять материалы, связанные с историей фашизма; изменения связанные с животными — ущерб чьему-то здоровью или имуществу, содержание и жестокое обращение (штрафы от 10 до 100 тысяч рублей); соблюдение тишины в жилых домах (подробности не опубликовали); Госдума утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые не сотрудничают с силовиками и отказываются устанавливать у себя СОРМ, которая следит за трафиком абонентов.