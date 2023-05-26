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Зловонные выходные. В Омске перед субботой ввели режим «черного неба»

26 мая 2023, 10:30
Фото: Город55
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В Омске перед выходными объявили режим НМУ

Это не первый случай НМУ за последнюю неделю.

В Обь-Иртышском УГМС объявили о наступающем режиме «черного неба», который специалисты называют режимом неблагоприятных метеорологических условий. В это время скорости ветра недостаточно, чтобы рассеять вредные вещества, и все они оседают на город.

Сообщается, что режим НМУ первой степени опасности будет действовать с 22:00 часов сегодня, 26 мая, до 10:00 часов субботы, 27 мая. на территории города Омска и Омской области. В это время все опасные вещества, которые выбросят местные предприятия, останутся в населенных пунктах.

Ранее в региональном минприроды сообщали, что во время режима НМУ первой степени опасности предприятия обязаны позаботиться о готовности снизить нагрузку на омский воздух.

Это не первый режим «черного неба» на этой неделе. В понедельник Обь-Иртышское УГМС публиковало аналогичное предупреждение. Тем временем в течение неделе в Омске дважды фиксировали выбросы сероводорода и аммиака.

Город55 разбирался, чем опасен режим «черного неба». Подробнее об этом можно узнать в материале ниже.

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#Ольга Акамова#Вонь#Запах#Выбросы#Черное небо#Режим черного неба#Режим нму#Город#Новости#Омская область
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