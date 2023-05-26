Зловонные выходные. В Омске перед субботой ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Обь-Иртышском УГМС объявили о наступающем режиме «черного неба», который специалисты называют режимом неблагоприятных метеорологических условий. В это время скорости ветра недостаточно, чтобы рассеять вредные вещества, и все они оседают на город.
Сообщается, что режим НМУ первой степени опасности будет действовать с 22:00 часов сегодня, 26 мая, до 10:00 часов субботы, 27 мая. на территории города Омска и Омской области. В это время все опасные вещества, которые выбросят местные предприятия, останутся в населенных пунктах.
Ранее в региональном минприроды сообщали, что во время режима НМУ первой степени опасности предприятия обязаны позаботиться о готовности снизить нагрузку на омский воздух.
Это не первый режим «черного неба» на этой неделе. В понедельник Обь-Иртышское УГМС публиковало аналогичное предупреждение. Тем временем в течение неделе в Омске дважды фиксировали выбросы сероводорода и аммиака.
Город55 разбирался, чем опасен режим «черного неба». Подробнее об этом можно узнать в материале ниже.