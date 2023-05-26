Зловонные выходные. В Омске перед субботой ввели режим «черного неба»

Сообщается, что режим НМУ первой степени опасности будет действовать с 22:00 часов сегодня, 26 мая, до 10:00 часов субботы, 27 мая. на территории города Омска и Омской области. В это время все опасные вещества, которые выбросят местные предприятия, останутся в населенных пунктах.