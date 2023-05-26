Жуткое ДТП в Черлакском районе, ситуация с корью и турнир им. Блинова. Омск за день

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Новость №1. В жутком ДТП на трассе «Омск- Черлак» погибли 6 человек
Заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Омской области Евгений Щербинин сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии в Черлакском районе погиб 42-летний водитель «Toyota». Ранее в Управлении МВД России по Омской области сообщили, что на 96 км трассы Омск-Черлак произошло ДТП с 5 погибшими. 42-летний водитель «Chevrolet Cruze» вылетел на «встречку» и врезался в «Toyota Hiace». На месте происшествия скончались водитель и 4 пассажира автомобиля «Chevrolet» (34-летняя женщина, 24-летняя девушка, 17-летний подросток и 7-летний ребенок). На место выехал прокурор Черлакского района Дмитрий Тракимас. Обстоятельства продолжают устанавливать.
Новость №2. Омичам рассказали, как защититься от кори
В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация по кори в стране стабилизировалась. Сейчас в 2 раза уменьшилось количество зарегистрированных случаев заражения. Однако не стоит расслабляться, ведь с начала 2023 года корь распространилась по 44 регионам. В Омской области первые случаи заражения зарегистрировали в марте (2 взрослых и 2 ребенка). И к 20 марту количество заболевших выросло до 7 человек. Отметим, что корь относится к вирусам с очень высоким уровнем заразности и переносится воздушно-капельным путем. Кроме того, с потоком воздуха вирус распространяется на большие расстояния. Поэтому непривитым и ранее не болевшим омичам рекомендуют вакцинироваться (прививки делают бесплатно в поликлинике по месту жительства или работы).
Новость №3. Спустя 5 лет в Омске возобновят хоккейный турнир имени Виктора Блинова
Сегодня стало известно, что впервые с 2018 года в Омске пройдет хоккейный турнир имени Виктора Блинова. Состязания пройдут на «G-Drive Арене». С 20 по 25 августа в турнире примут участие пять клубов: «Авангард», «Локомотив», «Нефтехимик», «Салават Юлаев» и «Барыс». Об этом сообщили в телеграм-канале «Хайруллин Live». Кстати, соперником омского «Авангарда» в первом мачте станет нижнекамский «Нефтехимик». Напомним, первый Мемориал имени Виктора Блинова прошел в 1982 году. Однако из-за вынужденного переезда «Авангарда» в подмосковную Балашиху традиция на время прервалась.