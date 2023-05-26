Жуткое ДТП в Черлакском районе, ситуация с корью и турнир им. Блинова. Омск за день

В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация по кори в стране стабилизировалась. Сейчас в 2 раза уменьшилось количество зарегистрированных случаев заражения. Однако не стоит расслабляться, ведь с начала 2023 года корь распространилась по 44 регионам. В Омской области первые случаи заражения зарегистрировали в марте (2 взрослых и 2 ребенка). И к 20 марту количество заболевших выросло до 7 человек. Отметим, что корь относится к вирусам с очень высоким уровнем заразности и переносится воздушно-капельным путем. Кроме того, с потоком воздуха вирус распространяется на большие расстояния. Поэтому непривитым и ранее не болевшим омичам рекомендуют вакцинироваться (прививки делают бесплатно в поликлинике по месту жительства или работы).