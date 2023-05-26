Журналистка Дарья Асламова: Турция оказала значительную военную поддержку Украине

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Асламова отметила, что Путин пользуется огромной популярностью в Турции, и его помощь Эрдогану на данный момент максимальна. Она указала, что турки скептически относятся к персонализации внешней политики и призывают смотреть на отношения с государствами в целом, а не только на лидеров, пишет Pravda.Ru
Эксперт также отметила, что Турция играет важную роль в подготовке Украины к войне и имеет свои экономические интересы в конфликтах. Она подчеркнула, что для Турции главный ресурс — ее географическое стратегическое положение.
В завершение, она отметила, что необходимо оценивать, что выгодно для страны и строить отношения на основе торговли и интересов.