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Updated Сегодня, 12:12

Журналистка Дарья Асламова: Турция оказала значительную военную поддержку Украине

26 мая 2023, 12:07
Дарья Асламова, политический обозреватель и журналист-международник, рассказала почему решение РФ об отсрочке платежей за голубое топливо, поставляемое в Турцию, многие восприняли как вмешательство в выборы. Она также поделилась мнением о том, как турки относятся к президенту РФ Владимиру Путину.

Асламова отметила, что Путин пользуется огромной популярностью в Турции, и его помощь Эрдогану на данный момент максимальна. Она указала, что турки скептически относятся к персонализации внешней политики и призывают смотреть на отношения с государствами в целом, а не только на лидеров, пишет Pravda.Ru

Эксперт также отметила, что Турция играет важную роль в подготовке Украины к войне и имеет свои экономические интересы в конфликтах. Она подчеркнула, что для Турции главный ресурс — ее географическое стратегическое положение.

В завершение, она отметила, что необходимо оценивать, что выгодно для страны и строить отношения на основе торговли и интересов.

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