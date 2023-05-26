Запасся на уголовку. Пожилой омич ответит в суде за незаконное хранение патронов

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Жителя Муромцевского района лишили права носить и вообще хранить у себя ружье за то, что он неоднократно нарушал правила охоты. Оружие мужчина сдал, а вот 164 патрона решил оставить дома вместе с порохом, которого оказалось припасено больше 1,5 кг. По мнению следствия, именно так и разворачивались события с декабря прошлого года.
В середине весны 2023 года в доме 57-летнего сельчанина полицейские провели обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли те самые патроны и семь жестяных банок с порохом, сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.
Мужчина проходит по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение. В скором времени уголовное дело рассмотрит Муромцевский райсуд.
Ранее Город55 писал о том, что у омича, занимающегося браконьерством, конфисковали оружие. Другие атрибуты для охоты суд постановил уничтожить. Виновный должен выплатить компенсацию причиненного вреда за отстрел трех косуль и приступить к исправительным работам. Наказание было назначено с испытательным сроком.