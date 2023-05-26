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Запасся на уголовку. Пожилой омич ответит в суде за незаконное хранение патронов

26 мая 2023, 05:13
Фото: Город55
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В Омской области будут судить мужчину за незаконное хранение патронов и пороха

Сельчанин оказался злостным нарушителем правил охоты.

Жителя Муромцевского района лишили права носить и вообще хранить у себя ружье за то, что он неоднократно нарушал правила охоты. Оружие мужчина сдал, а вот 164 патрона решил оставить дома вместе с порохом, которого оказалось припасено больше 1,5 кг. По мнению следствия, именно так и разворачивались события с декабря прошлого года.

В середине весны 2023 года в доме 57-летнего сельчанина полицейские провели обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли те самые патроны и семь жестяных банок с порохом, сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Мужчина проходит по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение. В скором времени уголовное дело рассмотрит Муромцевский райсуд.

Ранее Город55 писал о том, что у омича, занимающегося браконьерством, конфисковали оружие. Другие атрибуты для охоты суд постановил уничтожить. Виновный должен выплатить компенсацию причиненного вреда за отстрел трех косуль и приступить к исправительным работам. Наказание было назначено с испытательным сроком.

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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Охота#Взрывчатое вещество#Взрывчатка#Незаконное хранение боеприпасов#Прокуратура Омской области#Суд#Общество#Новости#Омская область
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