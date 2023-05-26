Запасся на уголовку. Пожилой омич ответит в суде за незаконное хранение патронов

Жителя Муромцевского района лишили права носить и вообще хранить у себя ружье за то, что он неоднократно нарушал правила охоты. Оружие мужчина сдал, а вот 164 патрона решил оставить дома вместе с порохом, которого оказалось припасено больше 1,5 кг. По мнению следствия, именно так и разворачивались события с декабря прошлого года.