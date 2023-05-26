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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

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Во дворе у омского кинотеатра «Галактика» загорелись сразу четыре легковушки

26 мая 2023, 05:59
Фото: Город55
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Два автомобиля полностью сгорели.

Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании сегодня ночью, 26 мая, в 03:14. На место выехали девять человек на двух пожарных машинах.

Когда спасатели приехали, то огнем было охвачено два легковых авто (2021 г. и 2012 г. выпуска соответственно). По итогу стихия полностью их уничтожила, так что восстановлению они не подлежат. Общая площадь повреждения составила восемь кв м.

Видео: ГУ МЧС РФ по Омской области

Однако пламя перекинулось на стоявшие по соседству машины. Из-за этого у легковушки 2004 года выпуска пострадали покрытие и задние фары. У другого авто также пострадали покрытие, передняя фара и левое зеркало бокового обзора. В общей сложности площадь пожара составила десять кв м. К 03:45 его удалось полностью ликвидировать. В профильном министерстве еще устанавливают причины пожара и оценивают материальный ущерб.

Ранее Город55 писал о том, как сгорел большегруз на трассе в Омской области. Фура была припаркована у кафе, и в какой-то момент внезапно начала гореть.

В Омской области у придорожного кафе полностью сгорела фура
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