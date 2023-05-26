Во дворе у омского кинотеатра «Галактика» загорелись сразу четыре легковушки

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании сегодня ночью, 26 мая, в 03:14. На место выехали девять человек на двух пожарных машинах.
Когда спасатели приехали, то огнем было охвачено два легковых авто (2021 г. и 2012 г. выпуска соответственно). По итогу стихия полностью их уничтожила, так что восстановлению они не подлежат. Общая площадь повреждения составила восемь кв м.
Однако пламя перекинулось на стоявшие по соседству машины. Из-за этого у легковушки 2004 года выпуска пострадали покрытие и задние фары. У другого авто также пострадали покрытие, передняя фара и левое зеркало бокового обзора. В общей сложности площадь пожара составила десять кв м. К 03:45 его удалось полностью ликвидировать. В профильном министерстве еще устанавливают причины пожара и оценивают материальный ущерб.
Ранее Город55 писал о том, как сгорел большегруз на трассе в Омской области. Фура была припаркована у кафе, и в какой-то момент внезапно начала гореть.