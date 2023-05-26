Во дворе у омского кинотеатра «Галактика» загорелись сразу четыре легковушки

Однако пламя перекинулось на стоявшие по соседству машины. Из-за этого у легковушки 2004 года выпуска пострадали покрытие и задние фары. У другого авто также пострадали покрытие, передняя фара и левое зеркало бокового обзора. В общей сложности площадь пожара составила десять кв м. К 03:45 его удалось полностью ликвидировать. В профильном министерстве еще устанавливают причины пожара и оценивают материальный ущерб.