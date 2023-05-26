Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
В Омской области с начала 2023 года 75 семей получили свидетельства на покупку квартир или строительство дома по федеральной программе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 16 выданных свидетельств уже оплачены. Государство компенсировало малоимущим семьям 35% от стоимости жилья по программе «Молодая семья», из бюджетов разных уровней на эти цели выделили 78 млн рублей.
Субсидию могут получить молодые семьи до 36 лет как с детьми, так и без, либо родители-одиночки до 36 лет с одним ребенком.
«Государство выдает получателям 30% или 35% от стоимости жилья, а остальное те выплачивают сами — сразу или в ипотеку. Наличие средств на доплату необходимо подтвердить», — рассказали в правительстве.
Для получения субсидии необходимо обратиться в орган местного самоуправления.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области для медицинских работников планируют приобрести служебное жилье. Всего в 2023 году на покупку жилья для сотрудников первичного звена здравоохранения выделили из бюджета Омской области 100 млн рублей. Врачи также смогут в дальнейшем приватизировать служебное жилье. Для этого нужно отработать в сфере здравоохранения региона не меньше 10 лет и половину этого срока прожить в служебной квартире.