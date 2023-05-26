Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области для медицинских работников планируют приобрести служебное жилье. Всего в 2023 году на покупку жилья для сотрудников первичного звена здравоохранения выделили из бюджета Омской области 100 млн рублей. Врачи также смогут в дальнейшем приватизировать служебное жилье. Для этого нужно отработать в сфере здравоохранения региона не меньше 10 лет и половину этого срока прожить в служебной квартире.