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В Омской области 75 семей получили свидетельства на покупку и строительство жилья

26 мая 2023, 05:48
Фото: 1MI
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Рассказываем, как получить субсидию по федеральной программе.

В Омской области с начала 2023 года 75 семей получили свидетельства на покупку квартир или строительство дома по федеральной программе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 16 выданных свидетельств уже оплачены. Государство компенсировало малоимущим семьям 35% от стоимости жилья по программе «Молодая семья», из бюджетов разных уровней на эти цели выделили 78 млн рублей.

Субсидию могут получить молодые семьи до 36 лет как с детьми, так и без, либо родители-одиночки до 36 лет с одним ребенком.

«Государство выдает получателям 30% или 35% от стоимости жилья, а остальное те выплачивают сами — сразу или в ипотеку. Наличие средств на доплату необходимо подтвердить», — рассказали в правительстве.

Для получения субсидии необходимо обратиться в орган местного самоуправления.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области для медицинских работников планируют приобрести служебное жилье. Всего в 2023 году на покупку жилья для сотрудников первичного звена здравоохранения выделили из бюджета Омской области 100 млн рублей. Врачи также смогут в дальнейшем приватизировать служебное жилье. Для этого нужно отработать в сфере здравоохранения региона не меньше 10 лет и половину этого срока прожить в служебной квартире.

В Омской области для медиков планируют купить служебное жилье на 100 млн рублей
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#Евгений Игишев#Жилье#Строительство#Сертификат#Жилищный сертификат#Общество#Омск#Омская область
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